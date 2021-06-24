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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24.06.2021, 00:00

KOÇ: AŞK yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Duygusal enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun. Olumlu bir dönem.

BOĞA: ÇALIŞMA arkadaşlarınızın özgün fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Sınırlarınızı genişleyecek.

İKİZLER: MADDİ konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız.
Akılcı davrandığınız her konu başarıyı getiriyor. Ay'ın verdiği etkilerle, deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ: GÜNEŞ burcunuzda ilerlerken, düşündüğünüz konuları pratiğe dökerek, isteklerinizi yeniden gündeme getireceksiniz.
Siz kalıcı başarılardan yanasınız ve çalışkan, disiplinli kişileri seviyorsunuz.

ASLAN: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere güzel bir konuşma yapacaksınız.
Kendinizi anlatma çabaları içindesiniz.

BAŞAK: DUYGULARINIZI yoğun yaşadığınız bir dönem. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir çarpışmaları yaşanarak, yeni düşünceler farklı fikirler gündemde olacak.

TERAZİ: DUYGUSAL davranmaktan kaçınıyorsunuz.
Arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacak, tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız.
Yaşam kalitenizi artırma konusunda kendinizi rahat hissedeceksiniz.

AKREP: İŞİNİZLE ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.

YAY: SEZGİLERİNİZİN yoğun olmasına rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız.

OĞLAK: GÜÇLÜ görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün.

KOVA: KENDİNİZİ yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle birlikte çalışmak sizi dinlendiriyor.

BALIK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.
Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.

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