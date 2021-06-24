KOÇ: AŞK yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Duygusal enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun. Olumlu bir dönem.



BOĞA: ÇALIŞMA arkadaşlarınızın özgün fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Sınırlarınızı genişleyecek.



İKİZLER: MADDİ konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız.

Akılcı davrandığınız her konu başarıyı getiriyor. Ay'ın verdiği etkilerle, deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.



YENGEÇ: GÜNEŞ burcunuzda ilerlerken, düşündüğünüz konuları pratiğe dökerek, isteklerinizi yeniden gündeme getireceksiniz.

Siz kalıcı başarılardan yanasınız ve çalışkan, disiplinli kişileri seviyorsunuz.



ASLAN: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere güzel bir konuşma yapacaksınız.

Kendinizi anlatma çabaları içindesiniz.



BAŞAK: DUYGULARINIZI yoğun yaşadığınız bir dönem. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir çarpışmaları yaşanarak, yeni düşünceler farklı fikirler gündemde olacak.



TERAZİ: DUYGUSAL davranmaktan kaçınıyorsunuz.

Arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacak, tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız.

Yaşam kalitenizi artırma konusunda kendinizi rahat hissedeceksiniz.



AKREP: İŞİNİZLE ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.



YAY: SEZGİLERİNİZİN yoğun olmasına rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız.



OĞLAK: GÜÇLÜ görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün.



KOVA: KENDİNİZİ yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle birlikte çalışmak sizi dinlendiriyor.



BALIK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.

Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.