KOÇ: CESUR, aktif ve risk almaya hazırsınız.
Maddi korkularınızı bir kenara atacaksınız.
Bugün olayları derin bir şekilde irdeleme gereği duyacaksınız. Kendinizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız.
BOĞA: YAŞAMDA hiçbir şey garanti değil. Bu yüzden hayatınızda olumlu olacak olayların kurgusu biraz size bağlıdır. İleride bir çok gelişmenin başlangıcı bu günlerdeki ilişkilerinize bağlı olarak gelişecek.
İKİZLER: İLİŞKİLERİNİZDE kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz..
Her şeyin parasal değerler çerçevesinde değişmediğini göreceksiniz.
YENGEÇ: BUGÜN düşündüğünüz bir çok şeyi gerçekleştirme çabası içindeyken; eski alışkanlıklarınızı gözden geçirerek şartlara göre rotanızı ayarlayacak, yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız.
ASLAN: PARA kaynaklı konularda ön sezilerinizin yüksek olması, sizin için önemli bir unsur.
Bugün ön planda olan maddi kaygılarınız, çevre ile olan ilişkilerinizde karmaşık duygular yaşamanıza neden olabilir.
BAŞAK: SAYGINLIK ve kişisel içsel güvenliğiniz çok önemli olacak. Kendinize olan güven duygunuz sayesinde çevrenizdeki kişileri doğru bir şekilde etkileyeceksiniz.
İlginç olmanın keyfini çıkaracaksınız.
TERAZİ: AŞKTA mükemmel olmayı istemek güzel bir şey ama, sonuçlar her zaman aleyhinize olmayabilir. Hiç kimse sizin aşk partnerinizin yerinde olmak istemez.
Her şey sizin için sorun hale gelecektir.
AKREP: KİŞİSEL isteklerinizle ilgili konularda öz veride bulunmanız gerekebilir. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız.
Bugün gerekli yerlerde beklemelisiniz.
YAY: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir. Bu dönemde imzalamanız gereken işlemlere çok dikkat etmelisiniz.
OĞLAK: İNSANLARI idare etme konusunda becerinizi göstermek zorundasınız. İşinizle eğlenceyi ustaca birleştirirseniz her şey sizden yana olacak. İş yaşamınızı biraz geri plana alıp, özel ilişkilerinize zaman ayırmalısınız.
KOVA: HER türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Bugün yaşantınıza yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz.
BALIK: DUYGULARINIZDA yanılma payınızın bile olması, sizi çileden çıkarmaya yetiyor.
Yaşamınızı farklı yönlerden sorgulamanız sayesinde, detayların arkasındaki gerçek olayları görebiliyorsunuz.