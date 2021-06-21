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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.06.2021, 00:00

KOÇ: CESUR, aktif ve risk almaya hazırsınız.
Maddi korkularınızı bir kenara atacaksınız.
Bugün olayları derin bir şekilde irdeleme gereği duyacaksınız. Kendinizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız.

BOĞA: YAŞAMDA hiçbir şey garanti değil. Bu yüzden hayatınızda olumlu olacak olayların kurgusu biraz size bağlıdır. İleride bir çok gelişmenin başlangıcı bu günlerdeki ilişkilerinize bağlı olarak gelişecek.

İKİZLER: İLİŞKİLERİNİZDE kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz..
Her şeyin parasal değerler çerçevesinde değişmediğini göreceksiniz.

YENGEÇ: BUGÜN düşündüğünüz bir çok şeyi gerçekleştirme çabası içindeyken; eski alışkanlıklarınızı gözden geçirerek şartlara göre rotanızı ayarlayacak, yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız.

ASLAN: PARA kaynaklı konularda ön sezilerinizin yüksek olması, sizin için önemli bir unsur.
Bugün ön planda olan maddi kaygılarınız, çevre ile olan ilişkilerinizde karmaşık duygular yaşamanıza neden olabilir.

BAŞAK: SAYGINLIK ve kişisel içsel güvenliğiniz çok önemli olacak. Kendinize olan güven duygunuz sayesinde çevrenizdeki kişileri doğru bir şekilde etkileyeceksiniz.
İlginç olmanın keyfini çıkaracaksınız.

TERAZİ: AŞKTA mükemmel olmayı istemek güzel bir şey ama, sonuçlar her zaman aleyhinize olmayabilir. Hiç kimse sizin aşk partnerinizin yerinde olmak istemez.
Her şey sizin için sorun hale gelecektir.

AKREP: KİŞİSEL isteklerinizle ilgili konularda öz veride bulunmanız gerekebilir. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız.
Bugün gerekli yerlerde beklemelisiniz.

YAY: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir. Bu dönemde imzalamanız gereken işlemlere çok dikkat etmelisiniz.

OĞLAK: İNSANLARI idare etme konusunda becerinizi göstermek zorundasınız. İşinizle eğlenceyi ustaca birleştirirseniz her şey sizden yana olacak. İş yaşamınızı biraz geri plana alıp, özel ilişkilerinize zaman ayırmalısınız.

KOVA: HER türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Bugün yaşantınıza yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz.

BALIK: DUYGULARINIZDA yanılma payınızın bile olması, sizi çileden çıkarmaya yetiyor.
Yaşamınızı farklı yönlerden sorgulamanız sayesinde, detayların arkasındaki gerçek olayları görebiliyorsunuz.

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