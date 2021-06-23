KOÇ: YAPACAĞINIZ her türlü aktiviteye duygusal performansınızı aktaracaksınız.
Aşk yaşantınızın oldukça renkli geçeceği bu günde, ani tartışmalardan uzak kalmayı da başarmalısınız.
BOĞA: BUGÜN karşınızdaki kişilerin size iyi niyetle yaklaşımlarında emin olmadan, fikirlerinizi ortaya koymak istemiyorsunuz.
Olaylara yaklaşımınız çok daha farklı olacak. Temkinli olmakta fayda var.
İKİZLER: BUGÜNLERDE değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir.
YENGEÇ: İDEALLERİNİZİ hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz oluyorsunuz.
Emir almamak gibi takıntılarınız olduğu için, bugün başarıyı kucaklayacaksınız.
ASLAN: TOPLUMSAL konulara eğilim gösterme ihtiyacı içindesiniz. Özellikle annenizle ilgili bir takım olaylar yaşayabilirsiniz.
İşinizle ve ailenizin problemleri arasında kalmak istemiyorsunuz.
BAŞAK: ÇALIŞMA hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu için etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemleri işinize aksettirebiliyorsunuz. Sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu.
TERAZİ: İLGİNÇ fikirlerinizi mesleki konularda kullanarak, çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz.
Yaşantınızla ilgili planlar yapmanıza rağmen, değişimlerden etkileniyorsunuz.
AKREP: BUGÜN, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, ortak kararlar almanıza neden olacaktır. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.
YAY: AŞK yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacaktır. Kafanızda bir takım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ikili ilişiklerinizde zorluk yaşıyorsunuz.
OĞLAK: ARAŞTIRMACI yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor.. Dostlarınızla istediğiniz iletişimi kurma konusunda zorlanacaksınız. Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili bir olay.
KOVA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz.
Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman, olaylara dar çerçeveden bakıyorsunuz.
Takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz.
BALIK: PLANLADIĞINIZ işleriniz için, yeni yapılanmalar içinde olacaksınız. Enerjiniz güçlü. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, temkinli davranın.