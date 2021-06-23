KOÇ: YAPACAĞINIZ her türlü aktiviteye duygusal performansınızı aktaracaksınız.

Aşk yaşantınızın oldukça renkli geçeceği bu günde, ani tartışmalardan uzak kalmayı da başarmalısınız.

BOĞA: BUGÜN karşınızdaki kişilerin size iyi niyetle yaklaşımlarında emin olmadan, fikirlerinizi ortaya koymak istemiyorsunuz.

Olaylara yaklaşımınız çok daha farklı olacak. Temkinli olmakta fayda var.

İKİZLER: BUGÜNLERDE değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir.

YENGEÇ: İDEALLERİNİZİ hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz oluyorsunuz.

Emir almamak gibi takıntılarınız olduğu için, bugün başarıyı kucaklayacaksınız.

ASLAN: TOPLUMSAL konulara eğilim gösterme ihtiyacı içindesiniz. Özellikle annenizle ilgili bir takım olaylar yaşayabilirsiniz.

İşinizle ve ailenizin problemleri arasında kalmak istemiyorsunuz.

BAŞAK: ÇALIŞMA hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu için etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemleri işinize aksettirebiliyorsunuz. Sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu.

TERAZİ: İLGİNÇ fikirlerinizi mesleki konularda kullanarak, çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz.

Yaşantınızla ilgili planlar yapmanıza rağmen, değişimlerden etkileniyorsunuz.

AKREP: BUGÜN, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, ortak kararlar almanıza neden olacaktır. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

YAY: AŞK yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacaktır. Kafanızda bir takım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ikili ilişiklerinizde zorluk yaşıyorsunuz.

OĞLAK: ARAŞTIRMACI yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor.. Dostlarınızla istediğiniz iletişimi kurma konusunda zorlanacaksınız. Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili bir olay.

KOVA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz.

Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman, olaylara dar çerçeveden bakıyorsunuz.

Takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz.

BALIK: PLANLADIĞINIZ işleriniz için, yeni yapılanmalar içinde olacaksınız. Enerjiniz güçlü. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, temkinli davranın.