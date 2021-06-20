KOÇ: Olayların size sağlayacağı olanakları farkındasınız. Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, çevrenizin olumlu yönlerinden son kapasite faydalanmayı başaracaksınız.

BOĞA: Günlük yaşantınızda farklı kişilerle bir araya gelecek ve sizi eğlendirecek, konuşmalarıyla oyalayacak arkadaş grupları ile görüşeceksiniz. Toplantılarda eski dostlarınızı görme şansı elde edeceksiniz.

İKİZLER: Görüşeceğiniz kişilerin, samimiyeti konusunda dikkatli olmalı ve özel duygularınızı kendinize saklamalısınız. Arkadaşlarınızla bir arada olmanın desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz.

YENGEÇ: Ailenizle ilgili olayların günden kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacaktır. Tuhaf durumlardan uzaklaşmalısınız.

ASLAN: Kariyer fırsatları evinizin olumlu havası sayesinde karşınıza çıkacaktır. Hissi yetenekleriniz sizi çok daha yukarılara taşıyacak. Her şeyi çok kolay çözerek, taşları yerine oturtacaksınız.

BAŞAK: Yakın ilişkilerinizde mesafeyi koruma taraftarısınız. Maddi konularla ilgili geniş bir seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz.

Duygusal konularda esnek davranmayı yeğlerseniz, ilişkiniz pozitif olacak.

TERAZİ: Bazen gereğinden fazla katı davranışlar sergiliyorsunuz. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler, aşka dönüşecektir. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız.

AKREP: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

Güven ihtiyacı nedeniyle, imkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden olabiliyor.

YAY: Derin düşünceler içindesiniz. Planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalısınız.

Rüyalarla yaşanmayacağının farkında olarak, bu gün duygularınızda fazla ileriye gitmemelisiniz.

OĞLAK: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğu zaman, kafanız oldukça işlek çalışıyor. Kazançlarınız konusunda dikkatli davranmak istemiyorsunuz.

KOVA: Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteklerin önemli olduğunu farkındasınız. Özgün fikirli kişileri sevmenize rağmen kuralcı tipleri tercih edeceksiniz.

BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli donanıma sahipsiniz.