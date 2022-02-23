  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Yıldız Falınız
Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.02.2022, 00:00

KOÇ: ENERJİNİZİN gücünü fark ediyor ve isteklerinizi kabul ettirme konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Bugün, sıra dışı çalışmalar içinde bulunacak ve arkadaşlarınızın isteklerine cevap vereceksiniz.

BOĞA: ÖZEL konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön aşamasında sadece kendinize güvenmek istiyorsunuz.
Duygularınızı kolay ifade edemeyeceğiniz bir gün içindesiniz.

İKİZLER: DÜŞÜNCE yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha ilginç yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında sizi üzen konularda uzaklaşmayı denemelisiniz.

YENGEÇ: DUYGUSAL davranmak istemediğiniz halde; her şey üstünüze gelecek.
Çevrenizde size baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız.

ASLAN: SEZGİLERİNİZİ derin kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız.
Siz kendi doğrularınızdan taviz vermediğiniz için, bazıları hakkınızda karar verirken sizi oldukça şaşırtacaklardır.

BAŞAK: MERKÜR'ÜN geri hareketi sayesinde bir süredir problem yaratan işlerinizi gözden geçirme imkanı bulacaksınız.
Bugün, iletişim konusunda istediğiniz performansı yakalamanız mümkün değil.

TERAZİ: ÇEVRENİZDE gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün. Kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle birleştirmelisiniz.

AKREP: YÖNETİCİLİK konusunda çevreniz ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi iyi hissetmenize neden oluyor. Güven duygusuna herkesten çok ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla baş etmeyi öğrenmelisiniz.

YAY: GÖRÜŞECEĞİNİZİN kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir.
Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu çok önemli.

OĞLAK: ÇEVRENİZİN etkisi altında kaldığınız için, yanılmalar her zaman mümkün.
İkili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Fikir ayrılıkları nedeniyle tartışmalar yaşayabilirsiniz.

KOVA: SOSYAL ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza önem vermelisiniz. Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin hoşuna gidiyor.

BALIK: İÇTENLİĞİNİZİN size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz. Maddi olayları düşünmek zorunda kalacaksınız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI