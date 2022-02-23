KOÇ: ENERJİNİZİN gücünü fark ediyor ve isteklerinizi kabul ettirme konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Bugün, sıra dışı çalışmalar içinde bulunacak ve arkadaşlarınızın isteklerine cevap vereceksiniz.

BOĞA: ÖZEL konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön aşamasında sadece kendinize güvenmek istiyorsunuz.

Duygularınızı kolay ifade edemeyeceğiniz bir gün içindesiniz.

İKİZLER: DÜŞÜNCE yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha ilginç yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında sizi üzen konularda uzaklaşmayı denemelisiniz.

YENGEÇ: DUYGUSAL davranmak istemediğiniz halde; her şey üstünüze gelecek.

Çevrenizde size baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız.

ASLAN: SEZGİLERİNİZİ derin kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız.

Siz kendi doğrularınızdan taviz vermediğiniz için, bazıları hakkınızda karar verirken sizi oldukça şaşırtacaklardır.

BAŞAK: MERKÜR'ÜN geri hareketi sayesinde bir süredir problem yaratan işlerinizi gözden geçirme imkanı bulacaksınız.

Bugün, iletişim konusunda istediğiniz performansı yakalamanız mümkün değil.

TERAZİ: ÇEVRENİZDE gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün. Kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle birleştirmelisiniz.

AKREP: YÖNETİCİLİK konusunda çevreniz ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi iyi hissetmenize neden oluyor. Güven duygusuna herkesten çok ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla baş etmeyi öğrenmelisiniz.

YAY: GÖRÜŞECEĞİNİZİN kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir.

Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu çok önemli.

OĞLAK: ÇEVRENİZİN etkisi altında kaldığınız için, yanılmalar her zaman mümkün.

İkili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Fikir ayrılıkları nedeniyle tartışmalar yaşayabilirsiniz.

KOVA: SOSYAL ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza önem vermelisiniz. Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin hoşuna gidiyor.

BALIK: İÇTENLİĞİNİZİN size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz. Maddi olayları düşünmek zorunda kalacaksınız.