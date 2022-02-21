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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.02.2022, 00:00

KOÇ: Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı belli bir hedef seçmelisiniz.

BOĞA: Yatırımlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalısınız. Kişisel egolarınızın zararlı olabileceğini sizde fark ediyorsunuz.

İKİZLER: Hedefleriniz konusunda kendinize bazı sınırlamalar getiriyorsunuz. Vereceğiniz kararlar ciddiyet kazanacak. Değişim içinde olduğunuz zaman, ideallerinizi rahat geciktirebiliyorsunuz.

YENGEÇ: Duygusal konularda hata yapmak istemiyor ve düşüncelerinizi sürekli irdelemekten yorulmuyorsunuz. Bugün, partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız. Paylaşıma özen göstermelisiniz.

ASLAN: Sevdiğiniz kişilerle bir arada olmak planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine ve size kazandıracağı prestijlere değer veriyorsunuz. Hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız

BAŞAK: Kaliteden ve duygusal paylaşımdan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan beklediğiniz için hayal kırıklığına uğradığınızda kendinizi çekiyorsunuz. Organize işlere yatkın bir performans içinde olacaksınız.

TERAZİ: İnandığınız konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle birlikte alacağınız kararlar konusunda, pürüzler çıkabilir.

AKREP: Maddi konularda istediğiniz sonuçları almanız, uzun zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli, irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Duygularınızı ortaya koyarken, çekingen davranabilirsiniz.

YAY: Sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir eğlence kazandırabilirsiniz. Partnerinizle özel paylaşımlar yaşamak istiyorsanız fikirlerine saygı göstermek zorundasınız.

OĞLAK: Bulunduğunuz ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklaşmak zorunda kalacak. Günlük yaşantınızda hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmaların faktörleri yok saymamalısınız.

KOVA: Duygusal karışıklık yaşamak istemiyorsanız, davranışlarınızda temkinli gitmek zorundasınız. Bugün sosyal yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. İçsel anlamda ilginç bir gün.

BALIK: Eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir ve gününüzü ortak aktivite ile paylaşabilirsiniz. Tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için gireceğiniz topluluklarda tartışma yaratmak istemeyeceksiniz.

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