Yıldız falınız

KOÇ: Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı belli bir hedef seçmelisiniz.

BOĞA: Yatırımlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalısınız. Kişisel egolarınızın zararlı olabileceğini sizde fark ediyorsunuz.



İKİZLER: Hedefleriniz konusunda kendinize bazı sınırlamalar getiriyorsunuz. Vereceğiniz kararlar ciddiyet kazanacak. Değişim içinde olduğunuz zaman, ideallerinizi rahat geciktirebiliyorsunuz.



YENGEÇ: Duygusal konularda hata yapmak istemiyor ve düşüncelerinizi sürekli irdelemekten yorulmuyorsunuz. Bugün, partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız. Paylaşıma özen göstermelisiniz.



ASLAN: Sevdiğiniz kişilerle bir arada olmak planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine ve size kazandıracağı prestijlere değer veriyorsunuz. Hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız



BAŞAK: Kaliteden ve duygusal paylaşımdan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan beklediğiniz için hayal kırıklığına uğradığınızda kendinizi çekiyorsunuz. Organize işlere yatkın bir performans içinde olacaksınız.



TERAZİ: İnandığınız konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle birlikte alacağınız kararlar konusunda, pürüzler çıkabilir.



AKREP: Maddi konularda istediğiniz sonuçları almanız, uzun zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli, irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Duygularınızı ortaya koyarken, çekingen davranabilirsiniz.



YAY: Sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir eğlence kazandırabilirsiniz. Partnerinizle özel paylaşımlar yaşamak istiyorsanız fikirlerine saygı göstermek zorundasınız.



OĞLAK: Bulunduğunuz ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklaşmak zorunda kalacak. Günlük yaşantınızda hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmaların faktörleri yok saymamalısınız.



KOVA: Duygusal karışıklık yaşamak istemiyorsanız, davranışlarınızda temkinli gitmek zorundasınız. Bugün sosyal yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. İçsel anlamda ilginç bir gün.



BALIK: Eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir ve gününüzü ortak aktivite ile paylaşabilirsiniz. Tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için gireceğiniz topluluklarda tartışma yaratmak istemeyeceksiniz.