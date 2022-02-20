Yıldız falınız

KOÇ: YÖNETİCİ gezegeniniz Mars, kariyer evinizde tur atıyor. Birlikte iş yaptığınız kişilerle, paylaşım konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Bugün oldukça sinirli ve huzursuz olacaksınız.



BOĞA: YAŞADIĞINIZ huzursuzluklar, canınızı sıkıyor. Sorumluluk duygusundan bunalabilirsiniz. Kişisel duygularınızı sorguladığınız bir gün. Küçük hesaplaşmalarınızı bir an önce yapmalısınız.



İKİZLER: TAVİZ vermeyen mizacınızı aile ilişkileriniz de yansıtıyorsunuz. Ay'ın bulunduğu konum, sevdiklerinizin ihtiyaçlarına kendi sınırlarınız içinde yardım etmenizi sağlayacak. Öfkelisiniz.



YENGEÇ: KARŞIT burcunuzda ilerleyen Plüton'dan güçlü etkileşimler alıyorsunuz. Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine gereceksiniz.



ASLAN: PAYLAŞIMLARINIZIN gündeme gelmesiyle, ilginizi kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz. Arkadaşlıklar önem kazanacak. Fikirlerinizi yaşama geçirmek istiyorsanız ani hareketlerden uzak kalmalısınız.



BAŞAK:UZUN süredir olmasını istediğinizi kişisel arzularınızı ön plana çıkacaktır. Çevrenizle bazı çatışmalar yaşasanız bile, isteklerinizi yaşama geçirecek gerekli iş birliğini sağlayabileceksiniz.



TERAZİ: BUGÜN aşk konusunda önemli düşünceler içindesiniz. Birlikte olduğunuz kişinin davranış biçimi, olumlu motive ediyor. Ortaklıklar konusunda, yaratıcılığınızdan faydalanabilirler.



AKREP: BAŞKALARININ fikirlerine ilgi göstereceğiniz ve olayları kendi tarzınıza göre yorumlayacağınız bir gün. Motivasyon gücünüz arttıran en önemli etkenin grup çalışmaları olduğunu biliyorsunuz.



YAY: GİZLİ arzularınızın sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Sınırlı koşullarınızdan oldukça sıkılıyorsunuz. Dengelerinizi korumak adına, alışık olduğunuzdan daha fazla bir gayret içinde çalışacaksınız.



OĞLAK: PLÜTON'DAN olumlu etkiler alıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle, güç birliği içinde olacaksınız. Enerjinizi ortak görüşlerinizle birleştirebileceğiniz özel dostlarınızla bir araya geleceksiniz.



KOVA: DUYGULARINIZI abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Her şeye rağmen, duygularınızla enerjinizi istediğiniz gibi kullanacak güzelliklere önem vereceksiniz.



BALIK: PAYLAŞIM duygularınızın yoğun olduğu bir gün. Toplumsal olgularınızı ön plana çıkarırken sosyal yaşamda da yerinizi almanıza yardım edecek. Aşk ilişkilerinizle ilgili başlangıçlar söz konusu.