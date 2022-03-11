KOÇ: TOPLUMSAL değerlerinizin sizi kısıtlamasına izin vermek istemiyor ve çevrenizin tepkisine aldırış etmiyorsunuz.

Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Kazalara müsaitsiniz.

BOĞA: ENERJİNİZİ kullanacağınız potansiyele sahip olmanız karşın, karşı tarafın sizi denetlemesi sonucunda, kısıtlamalar yaşamanız mümkün. Zayıf kişilerin sizi yönlendirmesine tahammülünüz yok.

İKİZLER: FİZİKSEL aktiviteleriniz için, yoğun bir döneme giriyorsunuz. Enerjinizi doğru kullanmalısınız. Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve önemli paralar kazanabilirsiniz.

Her şey size bağlı gelişecek.

YENGEÇ: YAKIN dostlarınızla sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz. Çevrenizin tepkisinden çekindiğiniz zaman kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz.

ASLAN: BUGÜN çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Duygusal konularda çekimser ve karamsar davranmakla kendinize sorun yaratıyorsunuz.

BAŞAK: YALNIZLIK sizin için çok önemli bir duygu. Bugün katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir. Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız.

TERAZİ: AİLENİZLE ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu. Ortak çalışmalar gündeme gelecek. Onların aksiyonlarına yardım etmek isteyebilirsiniz. Duygu alışverişi içinde kendinizi mutlu hissediyorsunuz.

AKREP: BUGÜN yeni bir sistem geliştirebilirsiniz.

İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Aşkta şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz.

YAY: SİZ kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazanmanıza neden olacak.

OĞLAK: DUYGUSAL yönlerinizi ortaya koyan çalışmalar içinde olmanıza rağmen, gizli bir güç arayışı içindesiniz. Partnerinizin size odaklanmasına izin verdiğiniz sürece, onun istekleri ağır basacak.

KOVA: BUGÜN enerjinizi yükselten yeni bir başlangıç yapacağınız bir gün içindesiniz.

İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz. Disiplin önemli.

BALIK: YAPTIĞINIZ işlerin altyapısına önem veriyorsunuz. Organizasyonların ilginç gelişmesi size bağlı. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz edecektir.