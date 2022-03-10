KOÇ: AİLENİZLE ilgili olaylara ilgisiz dursanız bile, üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki tempo sizi etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için tepki alıyorsunuz.

BOĞA: ANİ aşkların gündemde olacağı bir dönem. Bazıları evlilik kararı alacaklardır.

Kişiliğinizin önemli olduğunu bilmenize rağmen, sosyal ilişkilerinizi sağlam tutmayı bilmelisiniz.

İKİZLER: GÜZEL ve hoş konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gün içindesiniz. İlgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.

YENGEÇ: DUYGULARINIZIN derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmayı çalışın.

Yaşadığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size zarar veriyor.

ASLAN: ORTAK çalışmalar gereken bir takım girişimler içindesiniz. Bugün, her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Yaşam kalitenizi iki katına çıkarmak enerjinizi dengeleme konusunda uyarı getiriyor.

BAŞAK: BİLİNÇALTINIZIN pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek.

Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

TERAZİ: BULUNDUĞUNUZ ortamlara neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacaksınız.

AKREP: GRUP çalışmalarından zevk aldığınız için, çevrenizde yaratıcı kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Partnerinizden alacağınız destek önemli. Orijinal işbirlikleri enerjinizi olumlu etkileyecek.

YAY: HİÇBİR konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Fakat olayları hep kendi açınızdan görüyorsunuz. Kendinizle ilgili bir takım çalışmalar içinde olacaksınız. Sevdiğiniz kişi ile çatışmadan vazgeçmelisiniz.

OĞLAK: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor, en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.

KOVA: BUGÜN partnerinizin kendine özgün fikirleri olacak ve bu düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyecektir. Maddi konularda karşınıza çıkacak fırsatlara çekimser kalmak istemeyeceksiniz.

BALIK: ARAŞTIRACAĞINIZ konuların, sağlayacağı kazançları konusunda dikkatli düşünmelisiniz.

Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı karşı tarafı zor durumda bırakıyorsunuz.

Mesleki anlamda ilerleyeceksiniz.