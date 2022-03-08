KOÇ: Fevri davranışlarınız ailenizdeki kişilerin canını sıkabilir. Bazı konularda anlaşmazlığa düşebilirsiniz. Karşılıklı fikir çatışmaları içinde olacağınız bir gün.
Enerji konusunda başarılısınız.
BOĞA: Partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız, hoşuna gidecektir. Birbirinize destek verirken, bazen anlaşmazlığa düşebilirsiniz.
Yardımlaşma duygunuzun oldukça yoğun olduğu bir gün yaşayacaksınız.
İKİZLER: Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle bağlarınızı güçlendirme adına, başarılı çalışmalar içindesiniz.
Yaratıcılığınızı ortaya çıkaran işler yapmayı oldukça çok seviyorsunuz.
YENGEÇ: Gücünüzü hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün, kendinizi ön plana çıkaracak işler peşindesiniz. Başarılı çalışmalar yaptığınızda, kendinizi özel ve farklı hissediyorsunuz.
ASLAN: Bugün, bilinç altınız oldukça yoğun.
Enerjinizi paslaşarak, gerekli bağlantıları kurmalı ve arkadaşlarınızla kombinasyon işler yapmalısınız. Çevreniz için masraf yapmak size zevk veriyor.
BAŞAK: Bugün kendinizi farklı bir statü içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranıp şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz.
İşle ilgili pozitif gelişmeler var.
TERAZİ: Daha iyi pozisyonlar için, kendi koşullarınızı oluşturacaksınız. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Olaylara karşı tavırlarınızı iyi belirlemelisiniz.
AKREP: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.
Bugün, fırsatlar karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz.
YAY: Bugün ilişkilerinizde nitelikli kişilerle birlikte olmaktan, gurur verici davranışlara maruz kalmaktan hoşlanıyorsunuz.
Kariyerinize uygun kişilerle birlikte olacak ve çevrenizde takdir göreceksiniz.
OĞLAK: Bugün, düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyor ve çevrenizden çabuk etkileniyorsunuz.
Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. İyi niyetli olmaya devam etmelisiniz.
KOVA: Çevre ilişkilerinizi aile ilişkileri ile paralel götürmek zorunda kalacağınız bir gün.
İsteklerinizdeki artışlarınızı yönlendirme konusunda baskıcı davranmanıza rağmen, sevilip sayılıyorsunuz.
BALIK: Çevrenizde baskıcı tavırlar sergileyerek, bazı dostlarınızdan tepki alabilirsiniz.
Kardeşlerinizle ilgili duygusal bağlarınız gündeme gelecektir. Aile içi sorunlara ortak bir payda oluşturmalısınız.