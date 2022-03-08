KOÇ: Fevri davranışlarınız ailenizdeki kişilerin canını sıkabilir. Bazı konularda anlaşmazlığa düşebilirsiniz. Karşılıklı fikir çatışmaları içinde olacağınız bir gün.

Enerji konusunda başarılısınız.

BOĞA: Partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız, hoşuna gidecektir. Birbirinize destek verirken, bazen anlaşmazlığa düşebilirsiniz.

Yardımlaşma duygunuzun oldukça yoğun olduğu bir gün yaşayacaksınız.

İKİZLER: Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle bağlarınızı güçlendirme adına, başarılı çalışmalar içindesiniz.

Yaratıcılığınızı ortaya çıkaran işler yapmayı oldukça çok seviyorsunuz.

YENGEÇ: Gücünüzü hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün, kendinizi ön plana çıkaracak işler peşindesiniz. Başarılı çalışmalar yaptığınızda, kendinizi özel ve farklı hissediyorsunuz.

ASLAN: Bugün, bilinç altınız oldukça yoğun.

Enerjinizi paslaşarak, gerekli bağlantıları kurmalı ve arkadaşlarınızla kombinasyon işler yapmalısınız. Çevreniz için masraf yapmak size zevk veriyor.

BAŞAK: Bugün kendinizi farklı bir statü içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranıp şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz.

İşle ilgili pozitif gelişmeler var.

TERAZİ: Daha iyi pozisyonlar için, kendi koşullarınızı oluşturacaksınız. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Olaylara karşı tavırlarınızı iyi belirlemelisiniz.

AKREP: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.

Bugün, fırsatlar karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz.

YAY: Bugün ilişkilerinizde nitelikli kişilerle birlikte olmaktan, gurur verici davranışlara maruz kalmaktan hoşlanıyorsunuz.

Kariyerinize uygun kişilerle birlikte olacak ve çevrenizde takdir göreceksiniz.

OĞLAK: Bugün, düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyor ve çevrenizden çabuk etkileniyorsunuz.

Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. İyi niyetli olmaya devam etmelisiniz.

KOVA: Çevre ilişkilerinizi aile ilişkileri ile paralel götürmek zorunda kalacağınız bir gün.

İsteklerinizdeki artışlarınızı yönlendirme konusunda baskıcı davranmanıza rağmen, sevilip sayılıyorsunuz.

BALIK: Çevrenizde baskıcı tavırlar sergileyerek, bazı dostlarınızdan tepki alabilirsiniz.

Kardeşlerinizle ilgili duygusal bağlarınız gündeme gelecektir. Aile içi sorunlara ortak bir payda oluşturmalısınız.