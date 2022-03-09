KOÇ: BUGÜN, kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz.

Bu tür ruh halini gündeme getiren nedenleri düşünerek sakin olmalısınız.

BOĞA: ARANIZDA tartışmalar eksik olmasa da, çevreniz tarafından birlikteliğiniz takdirle izleniyor. Eleştiriye gelemeyen yönünüz olmasa, aranızda geciken bazı konular hızla sonuçlanacak.

İKİZLER: YAKIN çevrenizin özel hayatınızla ilgili sözler sarf etmelerini kaldıramıyorsunuz.

Bu durumrda sessizliği tercih etmeniz avantaj sağlayacak. Olumsuz düşüncelerle gününüzü doldurmayın.

YENGEÇ: YARDIMLARINIZA alışan insanlar, yaşamın diğer pencerelerinde de sizi yanlarında görmek istiyorlar. İşte bu noktada, bazen taşan sabrınızla hemen "kötü insan" oluyorsunuz.

ASLAN: YILLARIN kazandırdığı deneyimler ve fevri davranışlarınız nedeniyle uyaran kişilerin sözlerini yabana atmayın. Gerçi, siz bu maddi konunuzla ilgili çok yönlü düşünmeyi sevmiyorsunuz.

BAŞAK: BUGÜN, uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da; yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin.

TERAZİ: ARKADAŞINIZLA, hakkında konuştuğunuz üçüncü kişi ile ilgili olarak sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Bugün, karar verme mekanizmanızda sizi zorlayan çevre etkileşimlerden uzak kalın.

AKREP: AİLENİZLE ilgili gerekli harcamalarınızı kısıtlamak zorunda kalabilir ve bunun yarattığı stress ile boğuşabilirsiniz. Kızmayın ama,sizde her şeyinizin mükemmel olmasını istiyorsunuz.

YAY: FİNANS konularında partnerinizin fikirlerini de alsanız fena olmayacak. Yanlış adımlarla riske girmemek için, inatçı tarzınızdan vazgeçmelisiniz. İş konusunda, daha tatminkar olacaksınız.

OĞLAK: İŞ günü içinde; şartlar gerektirdiği için, bir çok kişi ile yüz yüze görüşmeleriniz oluyor. Bunların içinde daha sonra da tekrar zorunlu olarak karşı karşıya geleceğiniz kişiler var.

KOVA: PARTNERİNİZİN yanında gereksiz kişilik ispatları yapmaya kalkmayın. Yaşam spektrumuna göre kapladığınız alanın ne kadar dar olduğunun bilincindesiniz. Bu nedenle bilemediğiniz birçok şey olabilir.

BALIK: HAYATINIZIN; zıtlıkların bir bütünü olduğunu unutmayın. Bu anlamda düşünmeye çalışırsanız, kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilir ve tamamen yok edebilirsiniz.