KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınıza, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.

BOĞA: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğu zaman, kafanız oldukça işlek çalışıyor. Kazançlarınızda dikkatli davranmak ve gereksiz sözler vermek istemiyorsunuz.

İKİZLER: İlişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, zor dönüşler yaşıyorsunuz.

Güven ihtiyacı içinde olmanız, elinizde olan imkanlarınızı kullanmanıza neden oluyor.

YENGEÇ: Aile içi olayların gündeme gelmesi ve gelişen olaylar karşısında alacağınız tavırlar çok önemli. Sevdiklerinizle duygusal paylaşımlar içinde olacaksınız. Annenizle ilgili sorunlar gündeme gelebilir.

ASLAN: Kendinizi gözden geçiriyor ve yapacağınız işler konusunda yeni düzenlemeler içine giriyorsunuz. Duygularınız derin fakat bu özelliğinizi çevrenize göstermek istemiyorsunuz.

BAŞAK: İşinizle ilgili yeni ufuklara doğru gidiyorsunuz.

İsteklerinizi yaşama geçirirken, kendinizi denetimden geçiriyorsunuz. Olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturmak için zaman harcamak zorundasınız.

TERZİ: İlişki içinde olduğunuz kişilerin olumlu etkilerini üzerinizde hissedeceksiniz. Partnerinize isteklerinizi yaptırma konusunda başarılı olacaksınız. Sezgilerinizin yoğunluğu, partnerinizin dikkatini çekebilir.

AKREP: Başarınızı, biraz da iletişim içinde olduğunuz kişilerin mantığına hitap ettiğiniz zaman yakalıyorsunuz. Ele aldığınız konular üzerinde titiz çalışmalar yapacak, önemli tespitler üzerinde ısrarla duracaksınız.

YAY: Güçlü ve güzel bir gün. İletişim konularında, isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için planlarınızı uygulamaya başlayabilirsiniz.

Ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız.

OĞLAK: Evinizle ilgili yapacağınız değişimleri ortaya çıkarmadan önce başkalarının da fikirlerini alma ihtiyacı içinde olabilirsiniz.

Çevrenizle bir takım yanlış anlaşılmalar olabilir. Yeni bir yapılanma içindesiniz.

KOVA: Çevrenizdeki hiçbir olaya kayıtsız kalamıyor fakat duygusal değerlendirdiğiniz için hatalar yapabiliyorsunuz. Kendinizi anlatmak yerine başkalarını dinlemeyi yeğlemelisiniz.

BALIK: Sizin için önemli kişileri seçmekte oldukça ustasınız. Başarmak gibi bir takıntınız olmadığı için başkalarına göre şanslı bir çağırışımın göstergesi içindesiniz. Zevklerinizin ön planda olacağı bir gün.