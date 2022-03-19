KOÇ: ENERJİNİZİ, sosyal yapınızla birleştirerek kendinizi yoğun duygular içinde hissedeceksiniz.
Yapmanız gereken çok şey var. Sizi kafanızdaki küçük olaylarla potansiyelinizi istemeden kısıtlıyorsunuz.
BOĞA: ÇEVRESEL faktörleri lehinize çeviren sistemli bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin size katkılarını inkar edemezsiniz. Siz Boğalar için zaman çok önemli. Biraz aceleci davranıyorsunuz.
İKİZLER: ÇEVRENİZİN etkisi altında kaldığınız için, yanılmalar her zaman mümkün.
İkili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Fikir ayrılıkları nedeniyle tartışmalar yaşayabilirsiniz.
YENGEÇ: SOSYAL ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket ediyorsunuz.
Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla ilginç fikirler geliştireceksiniz.
ASLAN: BULUNDUĞUNUZ ortamlardan biraz uzaklaşmak, size önemli gelişimler kazandıracak.
Bugün, cesaretli yapınızı biraz daha ortaya koyarken, yeniliklerden de korkmamayı öğrenmelisiniz.
BAŞAK: YENİ oluşturacağınız planlar için kişisel desteklere ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda detaylar önemli. Konuyla ilgili tecrübesi olan dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.
TERAZİ: İŞBİRLİKLERİ ve iletişim konularında yapacağınız önemli gelişmeler mevcut.
Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız.
Çevrenizin sizin için ne düşündükleri konusunda tereddütleriniz olabilir.
AKREP: BASKICI duyguları sevmediğiniz halde, çevrenizde fikirlerinizi ortaya koymaktan korkmuyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişiler size karşı muhalif düşünceler içinde olabilirler.
YAY: İLİŞKİLERİNİZİ destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz.
Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza önem vermelisiniz. Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin hoşuna gidiyor.
OĞLAK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Bugün uzak duygular içindesiniz.
KOVA: ÇEVRESEL ilişkilerinizde sıra dışı olaylarla karşılaşmanız mümkün. Eğlenebileceğiniz ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Yeni açılımların söz konusu olacağı durumlar mevcut.
BALIK: BUGÜN kendinize zaman ayırmalı ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak yeni işlere önem vermelisiniz. Maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. İşinizle ilgili hiçbir şekilde ön yargılı olmamalısınız.