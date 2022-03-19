KOÇ: ENERJİNİZİ, sosyal yapınızla birleştirerek kendinizi yoğun duygular içinde hissedeceksiniz.

Yapmanız gereken çok şey var. Sizi kafanızdaki küçük olaylarla potansiyelinizi istemeden kısıtlıyorsunuz.

BOĞA: ÇEVRESEL faktörleri lehinize çeviren sistemli bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin size katkılarını inkar edemezsiniz. Siz Boğalar için zaman çok önemli. Biraz aceleci davranıyorsunuz.

İKİZLER: ÇEVRENİZİN etkisi altında kaldığınız için, yanılmalar her zaman mümkün.

İkili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Fikir ayrılıkları nedeniyle tartışmalar yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ: SOSYAL ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket ediyorsunuz.

Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla ilginç fikirler geliştireceksiniz.

ASLAN: BULUNDUĞUNUZ ortamlardan biraz uzaklaşmak, size önemli gelişimler kazandıracak.

Bugün, cesaretli yapınızı biraz daha ortaya koyarken, yeniliklerden de korkmamayı öğrenmelisiniz.

BAŞAK: YENİ oluşturacağınız planlar için kişisel desteklere ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda detaylar önemli. Konuyla ilgili tecrübesi olan dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.

TERAZİ: İŞBİRLİKLERİ ve iletişim konularında yapacağınız önemli gelişmeler mevcut.

Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız.

Çevrenizin sizin için ne düşündükleri konusunda tereddütleriniz olabilir.

AKREP: BASKICI duyguları sevmediğiniz halde, çevrenizde fikirlerinizi ortaya koymaktan korkmuyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişiler size karşı muhalif düşünceler içinde olabilirler.

YAY: İLİŞKİLERİNİZİ destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz.

Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza önem vermelisiniz. Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin hoşuna gidiyor.

OĞLAK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Bugün uzak duygular içindesiniz.

KOVA: ÇEVRESEL ilişkilerinizde sıra dışı olaylarla karşılaşmanız mümkün. Eğlenebileceğiniz ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Yeni açılımların söz konusu olacağı durumlar mevcut.

BALIK: BUGÜN kendinize zaman ayırmalı ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak yeni işlere önem vermelisiniz. Maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. İşinizle ilgili hiçbir şekilde ön yargılı olmamalısınız.