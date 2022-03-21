Yıldız falınız

KOÇ: Partneriniz üzerinde oldukça etkilisiniz. Enerjinizi ona yansıtabiliyorsunuz. Çevresel aktivitelere birlikte katılacak, bir çok şeyi de paylaşacaksınız. Girişimciliğinizi ortaya koymalısınız.



BOĞA: Maddi konularda girişimciliğinizi engelleyen bazı gizli kuşkularınız var. Bugün iş birliği içinde hareket etmek için katılım beklemenize rağmen, sizinle aynı şeyi düşünmeyen kişiler var.



İKİZLER: İkili ilişkilerinizde bir canlanma söz konusu. Partneriniz ve yakın dostlarınızla bir araya gelecek, entelektüel konularda paylaşım yaşayacaksınız. Başkalarına örnek konuşmalar yapabilirsiniz.



YENGEÇ: Duygusal kısıtlamalara gelemediğiniz halde, kendinize koyduğunuz gereksiz tabular yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Yapmanız gereken çok iş var ve siz zaman problemleri yaşıyorsunuz.



ASLAN: İşlek zekanızı kullanabileceğiniz yepyeni konular karşınıza gelecek. Çevresel faktörlerin ön planda olması, motivasyon gücünüzü olumlu etkiliyor. Partnerinizin fikirleri sizin için çok önemli.



BAŞAK: Bazı olayların açığa çıkmasını istemediğiniz için, çevrenize geleneksel bir tutum sergiliyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda bir çok alternatif söz konusu olacak. Tepki almak istemediğiniz konular da var.



TERAZİ: Bazı kısa yollar yaparak görüşeceğiniz kişilerden olumlu elektrik alacaksınız. Duygusal sorunlarınızı arka plana atacak ve partnerinizin sorunlarına ise kısa sürede çözüm bulacaksınız.

AKREP: Duygusal konuların sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Karşınızdakini olduğu gibi kabul edin. Düşüncelerinizi kabul ettirme savaşından vazgeçmelisiniz. Yaşam kalitenizle ilgili gelişimler var.



YAY: Çevrenize isteklerinizi kabul ettirme konusunda hiç zorluk çekmiyorsunuz. Bugün, sıra dışı çalışmalar içinde bulunacak ve bir çok arkadaşınızın isteklerine hızlı cevap vereceksiniz.



OĞLAK: Doğal yapınızı bozmak istemiyor, çevrenizin katılım tekliflerine olumsuz yanıt veriyorsunuz. Ortak paydalara sahip olduğunuz kişilere şans vermeli ve bazı atılımların şart olduğunu bilmelisiniz.



KOVA: Duygusal davrandığınız zamanlarda kaybettiğinizi biliyorsunuz. Bireysel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunların kaynağı; kendinizi istediğiniz gibi ifade edemeyişinizden ileri geliyor olabilir. Dikkat edin.



BALIK: Bulunduğunuz koşulları kendinize yönlendirmek isterken, çevresel faktörleri unutmamalısınız. Küçük egoların başınıza iş açmasını istemiyorsanız kendinizi dizginlemek zorunda olduğunuzu biliyorsunuz.