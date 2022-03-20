KOÇ: BUGÜN, zevkler konusunda aşırılığa kaçabilirsiniz.

Duygusal coşkularınızın istemediğiniz durumlara neden olmasını istemiyorsanız, bazı acil önlemlere başvurmalısınız.

Sınırlı yaşamak zorunda kalabilirsiniz.

BOĞA: DOĞAL davranışlarınız çevrenizde takdir toplamanıza neden oluyor. Kimse sizi samimiyetsizlikle suçlayamaz. Bazı çalışma arkadaşlarınızın desteğini de hissedeceksiniz.

Gerekli bilgiler size eksiksiz geliyor.

İKİZLER: MERKÜR'ÜN hareketi sayesinde uzun süredir problem yaratan işlerinizi yeniden gözden geçirme imkanı bulacaksınız.

Bugün, iletişim konusunda istediğiniz performansı yakalamanız mümkün değil.

YENGEÇ: MADDİ konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı farklı şekilde kabul ettirmesini biliyorsunuz.

Bugün istediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmuyor, cesur davranıyorsunuz.

ASLAN: MERKÜR alacağınız kararlar konusunda size yardımcı olacak. Hızlı düşüneceksiniz ve bazı olaylar kesinlik kazanacak..

Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görmek, yeni atılımlarınız için size güç verecek.

BAŞAK: ATILIMLAR için uygun bir gün. Harcamalarınız ve yatırımlar için gereken dengeyi kolayca kuracak ve bazı pürüzlere kesin çözüm getireceksiniz. Olumsuzluklar karşısında yaptığınız müdahaleler sonuç veriyor.

TERAZİ: SEVDİKLERİNİZ için para harcamaktan çekinmiyorsunuz.lir. Partnerinizin size önereceği tekliflere sıcak bakmalı ve olayları her şekilde değerlendirerek fikrinizi söylemekten çekinmemelisiniz.

AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Kendinize güveniyorsunuz.

Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına kesin çözüm getirdiğiniz kişiler her fırsatta sizi savunuyor.

YAY: BUGÜN sizinle yarışmak imkansız gibi bir şey. Bazılarının uzun sürede yaptığı işleri kısa sürede tamamlayarak herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Her zaman çılgın fikirlerle çevrenizin karşısına çıkıyorsunuz .

OĞLAK: DUYGUSAL konularınıza ailenizin karışması hoş olmuyor. Onların fikrini almak için danıştığınız konular başınıza iş açabilir.

Karşı tarafın olayları büyüterek gereksiz şekilde başınızı ağrıtmasını istemiyorsunuz.

KOVA: KİŞİSEL özelliğinizi sosyal yaşantınızla bütünleştirmeyi iyi biliyorsunuz. Venüs size cazip bir hava kazandırırken çılgın düşünceler içinde olmanıza neden oluyor. Karşınızdaki kişinin duygusal yönleri ilginizi çekebilir.

BALIK: MADDİ konularda fazla beklenti içine girdiniz.

Bir zamanların sakin kişisine bir şeyler oldu. En çılgın fikirler artık sizden çıkıyor.

Kendinizden şikayet ettiğiniz zamanlar o kadar çok ki. Kendinizi yormayın.