KOÇ: BUGÜN, zevkler konusunda aşırılığa kaçabilirsiniz.
Duygusal coşkularınızın istemediğiniz durumlara neden olmasını istemiyorsanız, bazı acil önlemlere başvurmalısınız.
Sınırlı yaşamak zorunda kalabilirsiniz.
BOĞA: DOĞAL davranışlarınız çevrenizde takdir toplamanıza neden oluyor. Kimse sizi samimiyetsizlikle suçlayamaz. Bazı çalışma arkadaşlarınızın desteğini de hissedeceksiniz.
Gerekli bilgiler size eksiksiz geliyor.
İKİZLER: MERKÜR'ÜN hareketi sayesinde uzun süredir problem yaratan işlerinizi yeniden gözden geçirme imkanı bulacaksınız.
Bugün, iletişim konusunda istediğiniz performansı yakalamanız mümkün değil.
YENGEÇ: MADDİ konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı farklı şekilde kabul ettirmesini biliyorsunuz.
Bugün istediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmuyor, cesur davranıyorsunuz.
ASLAN: MERKÜR alacağınız kararlar konusunda size yardımcı olacak. Hızlı düşüneceksiniz ve bazı olaylar kesinlik kazanacak..
Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görmek, yeni atılımlarınız için size güç verecek.
BAŞAK: ATILIMLAR için uygun bir gün. Harcamalarınız ve yatırımlar için gereken dengeyi kolayca kuracak ve bazı pürüzlere kesin çözüm getireceksiniz. Olumsuzluklar karşısında yaptığınız müdahaleler sonuç veriyor.
TERAZİ: SEVDİKLERİNİZ için para harcamaktan çekinmiyorsunuz.lir. Partnerinizin size önereceği tekliflere sıcak bakmalı ve olayları her şekilde değerlendirerek fikrinizi söylemekten çekinmemelisiniz.
AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Kendinize güveniyorsunuz.
Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına kesin çözüm getirdiğiniz kişiler her fırsatta sizi savunuyor.
YAY: BUGÜN sizinle yarışmak imkansız gibi bir şey. Bazılarının uzun sürede yaptığı işleri kısa sürede tamamlayarak herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Her zaman çılgın fikirlerle çevrenizin karşısına çıkıyorsunuz .
OĞLAK: DUYGUSAL konularınıza ailenizin karışması hoş olmuyor. Onların fikrini almak için danıştığınız konular başınıza iş açabilir.
Karşı tarafın olayları büyüterek gereksiz şekilde başınızı ağrıtmasını istemiyorsunuz.
KOVA: KİŞİSEL özelliğinizi sosyal yaşantınızla bütünleştirmeyi iyi biliyorsunuz. Venüs size cazip bir hava kazandırırken çılgın düşünceler içinde olmanıza neden oluyor. Karşınızdaki kişinin duygusal yönleri ilginizi çekebilir.
BALIK: MADDİ konularda fazla beklenti içine girdiniz.
Bir zamanların sakin kişisine bir şeyler oldu. En çılgın fikirler artık sizden çıkıyor.
Kendinizden şikayet ettiğiniz zamanlar o kadar çok ki. Kendinizi yormayın.