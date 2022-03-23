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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.03.2022, 00:00

KOÇ: Hiçbir konuda desteğe ihtiyaç duymuyor, her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz.
Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, isteklerinizi olumlu gerçekleştireceksiniz.

BOĞA: Bilinçaltınızın sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Sezgileriniz çok yüksek. Koşullarınızı yapılandırmak isteyebilir, kısa vade çözümler yerine uzun süreçleri tercih etmelisiniz.

İKİZLER: Duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bazı arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz.
Bugün, güvene ihtiyacınız var.

YENGEÇ: İdeallerinizi gerçekleştirmek için donelere sahipsiniz. Duygusal ihtiyaçlarınızı ön plana çıkarmadan önce, kendinizi sınamak isteyeceksiniz. Yaratıcılığınız konusunda önemli gelişmeler var.

ASLAN: Kendinizi değerlendirmek ve bilgilerinizi arzuladığınız gibi kullanmak için bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız.
Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.

BAŞAK: Disiplin gerektiren işlerde, kendinizi cesurca ortaya koyacak ve gözlemciliğinizi aktaracaksınız. Ay'ın konumu sizi olumlu ve aktif etkiliyor. Dostluğunuzu karşı tarafa yansıtabileceğiniz bir gün.

TERAZİ: Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgunluğundan sıkılıyorsunuz. Sosyal yaşantınızda pozitif düşünceler içinde hareket edeceksiniz.
Kendinizi yenileyin.

AKREP: Arkadaşlarınızın yaratıcı yönleri hoşunuza gidiyor ve onlarla kombinasyon işler yapma düşüncesi içindesiniz. Şiddet eğilimlisi değilsiniz fakat, çevrenizde gelişen bazı olaylara tepki gösterebilirsiniz.

YAY: Doğal yapınızı zorladığınız zaman kendinizi huzursuz ve mutsuz hissetmenizden tek sorumlu yine kendinizsiniz. Partnerinizin duygusal değişimlerinizden hemen etkileniyorsunuz.

OĞLAK: Ailenizin sorunları karşısında kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. Bugün inatla kendi fikirleriniz savunmak isteyeceksiniz.
Partneriniz ve arkadaşıyla konuşacağınız konuda pek tutucu davranmayın.

KOVA: Çevresel ilişkilerinize temkinli davranmanız gerektiğini biliyorsunuz. Belli bir sistemde hareket edebilirsiniz. İletişim konusunda aksiliklerin söz konusu olması sonucunda, beklentileriniz gecikebilir.

BALIK: Maddi konuların güncellik kazanması, harcamalarınızı olumsuz etkileyecektir.
Harcamalarınızı kısıtlamak zorundasınız.
Başkalarının işinize karışmasından hoşlanmadığınız bir gündesiniz.

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