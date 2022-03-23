KOÇ: Hiçbir konuda desteğe ihtiyaç duymuyor, her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz.
Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, isteklerinizi olumlu gerçekleştireceksiniz.
BOĞA: Bilinçaltınızın sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Sezgileriniz çok yüksek. Koşullarınızı yapılandırmak isteyebilir, kısa vade çözümler yerine uzun süreçleri tercih etmelisiniz.
İKİZLER: Duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bazı arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz.
Bugün, güvene ihtiyacınız var.
YENGEÇ: İdeallerinizi gerçekleştirmek için donelere sahipsiniz. Duygusal ihtiyaçlarınızı ön plana çıkarmadan önce, kendinizi sınamak isteyeceksiniz. Yaratıcılığınız konusunda önemli gelişmeler var.
ASLAN: Kendinizi değerlendirmek ve bilgilerinizi arzuladığınız gibi kullanmak için bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız.
Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.
BAŞAK: Disiplin gerektiren işlerde, kendinizi cesurca ortaya koyacak ve gözlemciliğinizi aktaracaksınız. Ay'ın konumu sizi olumlu ve aktif etkiliyor. Dostluğunuzu karşı tarafa yansıtabileceğiniz bir gün.
TERAZİ: Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgunluğundan sıkılıyorsunuz. Sosyal yaşantınızda pozitif düşünceler içinde hareket edeceksiniz.
Kendinizi yenileyin.
AKREP: Arkadaşlarınızın yaratıcı yönleri hoşunuza gidiyor ve onlarla kombinasyon işler yapma düşüncesi içindesiniz. Şiddet eğilimlisi değilsiniz fakat, çevrenizde gelişen bazı olaylara tepki gösterebilirsiniz.
YAY: Doğal yapınızı zorladığınız zaman kendinizi huzursuz ve mutsuz hissetmenizden tek sorumlu yine kendinizsiniz. Partnerinizin duygusal değişimlerinizden hemen etkileniyorsunuz.
OĞLAK: Ailenizin sorunları karşısında kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. Bugün inatla kendi fikirleriniz savunmak isteyeceksiniz.
Partneriniz ve arkadaşıyla konuşacağınız konuda pek tutucu davranmayın.
KOVA: Çevresel ilişkilerinize temkinli davranmanız gerektiğini biliyorsunuz. Belli bir sistemde hareket edebilirsiniz. İletişim konusunda aksiliklerin söz konusu olması sonucunda, beklentileriniz gecikebilir.
BALIK: Maddi konuların güncellik kazanması, harcamalarınızı olumsuz etkileyecektir.
Harcamalarınızı kısıtlamak zorundasınız.
Başkalarının işinize karışmasından hoşlanmadığınız bir gündesiniz.