Yıldız falınız

KOÇ: Bugün kişisel enerjinizi, sosyal yapınızla birleştirerek kendinizi yoğun duygular içinde hissedeceksiniz. Yapmanız gereken çok şey var ve sizi hala küçük olaylara takılarak potansiyelinizi kısıtlıyorsunuz.



BOĞA: Çevresel faktörleri lehinize çeviren sistemli bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin size katkılarını inkar edemezsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirmek için daha sabırlı olmalısınız.



İKİZLER: Çevrenizin etkisi altında kaldığınız için, küçük yanılmalar her zaman mümkün. İkili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Çevrenizdeki kişilerle işbirliklerine gireceksiniz.



YENGEÇ: Sosyal ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket etmeyi seviyorsunuz. Bugün dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz. Çalışmalar içinde olacağınız arkadaşlarınızla ilginç fikirler geliştireceksiniz.



ASLAN: Bugün bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak kafanızdaki birtakım karışıklara çözme noktasında size fayda sağlayacak. Cesaretli yapınızı biraz daha ortaya koyarken, yenilikten korkmamayı öğrenmelisiniz.



BAŞAK: Yeni oluşturacağınız planlar için desteğe ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda ince detaylar çok önemli. Konuyla ilgili tecrübesi olan dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.



TERAZİ: İşbirlikleri konularında önemli gelişmeler mevcut. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız. Çevrenizin sizin için ne düşündüğü konusunda tereddütleriniz olabilir. Güç bağı oluşturacağınız kişiler önemli.



AKREP: Baskıcı duyguları sevmediğiniz halde, fikirlerinizi güçlü şekilde ortaya koyuyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişiler size karşı muhalif düşünceler içinde olabilirler. Bu sizde farklı duygular yaratabilir.



YAY: Sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza önem vermelisiniz. Enerjinizin güçlü olması partnerinizi de sevindirecek.



OĞLAK: Bulunduğunuz ortamda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Bugün yeni projeler kafanızı meşgul edecek.



KOVA: Bugün çevrenizde sıra dışı olaylarla karşılaşmanız mümkün. Oldukça eğlenebileceğiniz ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Maddi konularda yeni açılımlar söz konusu olacak.



BALIK: Kendinize zaman ayırmalı ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak işlere önem vermelisiniz. Maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. İşinizle ilgili görüşeceğiniz kişilere önyargılı olmamalısınız.