KOÇ: YALNIZLIK duygunuz çok güçlü ve olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Anlaşılmadığınızı zannederek, arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz. Uzun süredir tanıdığınız biri ile duygusal anlar yaşayabilirsiniz.
BOĞA: YAŞAMINIZI irdelemekten vazgeçmelisiniz.
Ortak düşünceye sahip arkadaş çevrenizle birlikte olmak istiyorsunuz.
Yapıcı ve duygusal konuşmalarınızla çevrenizi olumlu bir şekilde etkileyeceksiniz.
İKİZLER: İÇSEL çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Bugün yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir gün değil. Çevrenizden beklediğiniz desteği göreceksiniz.
YENGEÇ: BUGÜN bir arkadaşınızın sorununu çözebilecek düşünceler geliştirmeniz onu çok sevindirecek. Geri planda kalmayın. Kalıplaşmış düşüncelerden kaçmak için gerekli cesareti kendinizde bulamayabilirsiniz.
ASLAN: HIRSLARINIZIN sizi esir almasına izin vermediğiniz zaman, kendinizi huzurlu ve rahat hissediyorsunuz. Bugün, mesleki anlamda başarınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.
Gücünüzün farkında olacağınız bir gün.
BAŞAK: DUYGULARINIZI saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Partnerinizin düşünceleri sizden çok farklı. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı kendinizi sorumlu hissediyorsunuz. Detaylar önem kazanacak.
TERAZİ: YALNIZ kalma ihtiyacı içindesiniz. Daha dingin düşünmek istiyorsunuz. Özgüveninizin yüksek ve dostlarınızın desteği sayesinde kendinizi hak ettiğiniz yerlerde göreceksiniz.
Davranışlarınız karşı tarafı olumlu etkiliyor.
AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZDE karamsar davranışlar içinde olabilir ve kendinizi gereksiz üzebilirsiniz.
Kinci özelliklerinizi ön plana çıkacaktır.
Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz.
Çok dikkatli olmak zorundasınız.
YAY: ÇALIŞMA yaşantınızla ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda hoşnutsuz durumlar söz konusu olabilir. Atılımlarınız için, gerekli sorumluluk duygusuna sahip olmanıza rağmen, zorluklar yaşıyorsunuz.
OĞLA:K: BUGÜN, ele aldığınız konuların en küçük detayları bile gözünüzden kaçmayacaktır. Dikkatli yönlerinizi işiniz ve özel ilişkilerinize yansıtacaksınız.
Partnerinizin duygusal yaklaşımları kafanızın karışmasına neden olacaktır.
KOVA: AİLENİZE yoğunlaşmak isteyeceksiniz.
Evinizle ilgili kalıcı bir değişiklik yapmak istiyorsanız, atılımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.
Aile büyüklerinizi ziyaret edecek ve akrabalarınıza yardım edeceksiniz.
BALIK: BUGÜN sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor ve değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz. Zoru seçmek tarzınız ve sabırlı yönlerinizi ortaya çıkarmalısınız.
Olumsuz düşüncelerle kafanız karışabilir.