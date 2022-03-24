KOÇ: YALNIZLIK duygunuz çok güçlü ve olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Anlaşılmadığınızı zannederek, arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz. Uzun süredir tanıdığınız biri ile duygusal anlar yaşayabilirsiniz.

BOĞA: YAŞAMINIZI irdelemekten vazgeçmelisiniz.

Ortak düşünceye sahip arkadaş çevrenizle birlikte olmak istiyorsunuz.

Yapıcı ve duygusal konuşmalarınızla çevrenizi olumlu bir şekilde etkileyeceksiniz.

İKİZLER: İÇSEL çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Bugün yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir gün değil. Çevrenizden beklediğiniz desteği göreceksiniz.

YENGEÇ: BUGÜN bir arkadaşınızın sorununu çözebilecek düşünceler geliştirmeniz onu çok sevindirecek. Geri planda kalmayın. Kalıplaşmış düşüncelerden kaçmak için gerekli cesareti kendinizde bulamayabilirsiniz.

ASLAN: HIRSLARINIZIN sizi esir almasına izin vermediğiniz zaman, kendinizi huzurlu ve rahat hissediyorsunuz. Bugün, mesleki anlamda başarınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.

Gücünüzün farkında olacağınız bir gün.

BAŞAK: DUYGULARINIZI saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Partnerinizin düşünceleri sizden çok farklı. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı kendinizi sorumlu hissediyorsunuz. Detaylar önem kazanacak.

TERAZİ: YALNIZ kalma ihtiyacı içindesiniz. Daha dingin düşünmek istiyorsunuz. Özgüveninizin yüksek ve dostlarınızın desteği sayesinde kendinizi hak ettiğiniz yerlerde göreceksiniz.

Davranışlarınız karşı tarafı olumlu etkiliyor.

AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZDE karamsar davranışlar içinde olabilir ve kendinizi gereksiz üzebilirsiniz.

Kinci özelliklerinizi ön plana çıkacaktır.

Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz.

Çok dikkatli olmak zorundasınız.

YAY: ÇALIŞMA yaşantınızla ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda hoşnutsuz durumlar söz konusu olabilir. Atılımlarınız için, gerekli sorumluluk duygusuna sahip olmanıza rağmen, zorluklar yaşıyorsunuz.

OĞLA:K: BUGÜN, ele aldığınız konuların en küçük detayları bile gözünüzden kaçmayacaktır. Dikkatli yönlerinizi işiniz ve özel ilişkilerinize yansıtacaksınız.

Partnerinizin duygusal yaklaşımları kafanızın karışmasına neden olacaktır.

KOVA: AİLENİZE yoğunlaşmak isteyeceksiniz.

Evinizle ilgili kalıcı bir değişiklik yapmak istiyorsanız, atılımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Aile büyüklerinizi ziyaret edecek ve akrabalarınıza yardım edeceksiniz.

BALIK: BUGÜN sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor ve değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz. Zoru seçmek tarzınız ve sabırlı yönlerinizi ortaya çıkarmalısınız.

Olumsuz düşüncelerle kafanız karışabilir.