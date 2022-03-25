KOÇ: ÇALIŞMA hayatınızda yaşayacağınız olaylar sizi şaşırtmasın. Maddi olanaklarınızı zorlamadan isteklerinizi arzu ettiğiniz şekilde yönlendirirken, partnerinizin sunacağı parasal desteklerden faydalanacaksınız.

BOĞA: İLİŞKİNİZDEKİ sorunları büyütmeden geçiştirmeye çalışmalı ve sevdiğiniz kişiyle parasal nedenlere dayanan tartışmaları abartmamalısınız.

Mal mülk edinmek için gereksiz atılım yapmayın. Detoks yapmalısınız.

İKİZLER: BUGÜN eğlence hayatınızın aktif geçeceğini müjdeleyebiliriz. Fakat kontrolü elden bırakmayın. Eski bir aşkın yeniden canlanması söz konusu. Katılacağınız toplantılarda konuşmalarınızla çevrenizi etkileyeceksiniz.

YENGEÇ: DERİN duygusallığınızın size zarar verebileceğini unutmayın. Özellikle bugün sevgilinizi eleştirmekten vazgeçin. Alınganlıklarınızla ilişkilerinizde iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Dinginliğinizi muhafaza edin.

ASLAN: BUGÜN tartışmalara son vermek için size uygun ortamlar sunulacak. Ailenizle olan iyi ilişkileriniz duygusal hayatınızı da iyi yönde etkileyecek. Kendinizi kontrol edin ve sizi demoralize edecek olaylara karşı temkinli olun.

BAŞAK: BİR arkadaşınızın sizi etkilemesiyle değişik bir iş ortamında bulunabilirsiniz. Kendinizi yabancı hissedeceğiniz bu ortamda sessiz ve durgun kalmayın. Bugün özellikle fikirlerinizi rahat ifade etmeye bakın.

TERAZİ: ROMANTİZMİ geri plana atarak, daha ciddi ve mantıklı ilişkiler içinde olacaksınız. İş konusunda verdiğiniz mücadele size avantajlar sunacak. Karşılaştığınız kişilerden yardım alacaksınız. Sürprizler sizi sevindirecek.

AKREP: BUGÜN yakınlarınızı hiçbir konuda eleştirmeyin.

Aksi davrandığınızda huzursuz taraf siz oluyorsunuz ve haklı iken haksız duruma düşüyorsunuz. Bunu hep yaşadığınız halde, yine de kendinizi düzeltemiyorsunuz.

YAY: YAŞAMDA her zaman siz haklı olamazsınız.

Kafanızda yarattığınız suçluyu hemen hedef tahtasına oturtmayın. Bu konuda çok sık hata yapıyor ve sonuçta üzülen siz oluyorsunuz. Biraz kendinizi frenleyin.

OĞLAK: AŞKTA kıskançlıklar söz konusu olacak.

Bu konuda çok vakur ve sağduyulu davranmak zorundasınız. Partnerinizin üzerinde gücünüzü kullanmak için aklınızı kullanmalı ve strateji izlemelisiniz.

KOVA: GÜNÜNÜZ kaliteli ve parlak seyredecek.

Karşılaşacağınız kişiler size her anlamda destek verecek kişiler olacak ve siz de fayda göreceksiniz. Sosyal ilişkilerinizi canlı tuttuğunuz müddetçe, iş fırsatları size gelecek.

BALIK: BUGÜN çözüm bekleyen sorunlarınız için zamanı kullanın. Sizin için en iyi çözüm şu an zamana oynamaktır. Bu arada partnerinizin sizinle ilgili samimi ve yapıcı düşüncelerinden faydalanmalısınız.