KOÇ: Yapmak istediğiniz çok şey var ve yaşantınızda önce kendi duygularınızı ön plana çıkarmak, enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalısınız.

Acele etmezseniz büyük keyif alacaksınız.

BOĞA: Evinizde huzuru sağlamak adına, bazı konularda girişimciliğinizi ön plana çıkarmalısınız.

Ailenizin mutluluğu için çok şey başarmak istiyorsunuz.

Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirmeyi denemelisiniz.

İKİZLER: Çevrenizle olumlu ilişkiler içinde olmanız, birçok avantajı beraberinde getiriyor. Duygusal alışveriş içinde olduğunuz kişilerin ilgisi üzerinizde.

İlginç fikirlerinizle olayları farklı değerlendireceğiniz bir gündesiniz.

YENGEÇ: Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutmayı sevmenize rağmen, son yıllarda içinize kapandınız.

Önemli aşamalardan geçtiğinizi başkalarının anlamayacağını zannederek, kendinizi üzüyorsunuz.

Seyahat planları yapacaksınız.

ASLAN: Siz, güçlü bir kişi olarak tanınırsınız. Bugün, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin psikolojik yapılarına dikkat etmelisiniz.

BAŞAK: Bugün, kendinizi karşı tarafa daha iyi aksettirebiliyorsunuz.

Partnerinizle uyumlu bir beraberlik için uygun bir gün. Gününüzü değerlendirmelisiniz.

Vakit geçirmekten hoşlandığınız kişilerle bir araya geleceksiniz.

TERAZİ: İçtenliğe önem vermenize rağmen, bazen size hiç uymayan bir kişilik sergiliyor ve bulunduğunuz ortamlarda sır olmayı yeğliyorsunuz. Kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak, ortaya çıkaracaksınız.

AKREP: Katıldığınız davetlerde felsefi konuşmalar ilginizi çekecek, farklı kişilerle tanışacaksınız.

Üstün yönleri olan kişilerden hoşlandığınız için, fikirlerinizi size performans kazandıracak kişilerle paylaşmaktan yanasınız.

YAY: Çevresel ilişkilerinizin güçlü olduğu bir gün.

Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve özellikle deneyimlerinize güvenmelisiniz.

OĞLAK: Kendinizi iyi hissetmeniz için, çevrenizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız. Bugün iletişim konusunda oldukça duyarlı davranıyorsunuz.

Duygusal bir konuşma yapmanız özlediğiniz konuları da beraberinde getirecek.

KOVA: Merkür'ün bulunduğu konum iş ve çalışma hayatı ile ilgili konularını gündeme getiriyor.

Kazançlar konusunda yaşadığınız sıkıntılarınızı çevrenizin desteği ile aşabilirsiniz. Şartlar ne olursa olsun, taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz.

BALIK: Atılımlarınız için uygun bir gün. Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.