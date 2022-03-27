KOÇ: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor.

Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız.

Fikirleriniz sürekli değişiyor.

BOĞA: Düşüncelerinizi paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı bir şekilde eğilmeniz, sizi farklı yapabilir. Haberleşme konusunda ketum davranıyorsunuz.

İKİZLER: Bireysel duygularınızla yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için, farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmekten memnunluk duyacaksınız.

YENGEÇ: Ailenizin istekleri konusunda sezgileriniz mükemmel gelişiyor ve olayların üstesinden kolay bir şekilde geleceğinize inanıyorsunuz. Her şeyinizin farklı olmasını istiyorsunuz.

ASLAN: Yaşantınızla ilgili ihmal ettiğiniz konuların güncellik kazanması, size sorumluluk getirecektir. İşlerin gelişmesiyle ilgili duraklamalar yaşayabilirsiniz. Sosyal ilişkileriniz yeni boyuta giriyor.

BAŞAK: Başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. İlişkilerinizi gözden geçirmek için önünüze sunulan doneleri görmezlikten gelmemelisiniz.

TERAZİ: İçsel enerjinizi sevdiklerinize yansıtacak ve onların sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz.

Maddesel isteklerinizde çok fazla bir artış görülüyor. İsteklerinizden vazgeçmemelisiniz.

AKREP: Bugün duygusal konularda bazı fanatik düşüncelerinizin esiri olabilirsiniz. Özellikle sevdiklerinizle paylaşmanız gereken çok şey var. Daha esnek olursanız, kendinizi huzurlu hissedeceksiniz.

YAY: Bugün yakın ilişkilerinizde duygusal davranarak herkesi şaşırtabilirsiniz. Oysa sizin sert havanızın altında yumuşak bir kalbiniz olduğunu çevrenize göstermenin tam zamanı. Bazıları sizi yanlış tanıyor.

OĞLAK: Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacaksınız.

Yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda, işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Bugün yaşama esnek bir şekilde bakıyorsunuz.

KOVA: Bugün partnerinizle olumlu iletişim içinde olmanız sayesinde, aldığınız ortak kararları yaşama geçirme konusunda daha inatçı olacaksınız. Entelektüel ilişkilerinizi doğru rotaya çekmelisiniz.

BALIK: Toplumsal ilişkilerinizi olumlu gidiyor.

Duygusal derinliğiniz çok güçlü. Bilinçaltınızda geliştirdiğiniz farklı olma isteğini, geleneksel yapınızdan dolayı bir türlü yaşama geçiremiyorsunuz.