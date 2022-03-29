KOÇ: MADDİ olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün içindesiniz.

Dostluğu seven biri olarak, sizin duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var.

BOĞA: SON günlerde partnerinizle ilgili takıntı derecesine gelen düşünceleriniz sizi olumsuz etkileyebilir. Bu konuyu daha ılımlı ve karşınızdakini de keskin sınırlar içine sokmadan halletmeniz lehinize olacaktır.

İKİZLER: BUGÜN günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgi aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirin. Kişisel başarının önemli olmadığı değişikliğe ihtiyacınız var.

YENGEÇ: BERABER çalıştığınız kişilerle ilgili istemediğiniz davranış şekillerinden çok etkileniyorsunuz.

Mevcut dengeyi korumakta zorlanıyor ve kendi isteklerinizi kabul ettirme adına ince planlar içine giriyorsunuz.

ASLAN: MADDİ bir güven arayışı içinde olabilirsiniz.

Olumsuzluklardan fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. Daha temkinli olmaya yönelirseniz kazançlı çıkacaksınız.

BAŞAK: YAKIN dostunuza vereceğiniz destekle birlikte yeni konular gündeme gelecektir.

Aranızda oluşan eski sorunları konuşma fırsatının doğması sizin konuya daha çözümleyici olarak yaklaşmanızı sağlayacak.

TERAZİ: ÇOK farklı konulara kafa yormanız ve hatta bazı girişimlerde bulunmanız güzel.

Fakat, o an için halledilmesi şart olmayan küçük pürüzlere takılmanız anlamsız.

Gereksiz yere zaman kaybediyorsunuz.

AKREP: YENİ proje ve işler konusunda artan arayışlarınız sizi tatminsiz yapabilir. İşte bu noktada çok titiz ve detaycı düşünerek yanlış adımlar atmayınız. Sezgilerinizden çok rasyonel düşüncelerinizle hareket tarzını belirleyin.

YAY: BUGÜN, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Eğer siz de ortama ayak uydurur ve çekingen kalmazsanız kazançlı çıkarsınız.

Arkadaşlarınız arasında size farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmelisiniz.

OĞLAK: SİZE yeni kazanımlar sağlayacak olan iş konusunda bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Fakat, bu tür davranışınızın uygun olduğunu bilmelisiniz.

Yakın dostlarınızla birlikte olmalısınız.

KOVA: KISA sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Yazılı anlaşmalar gündeme gelecek. Karşılıklı şartlar ve dingin ortam yaratma konusunda çaba göstermeniz gerekebilir.

Her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz.

BALIK: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.

Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece, özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.