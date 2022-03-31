KOÇ: SİZİ sıkan olaylarda kendinizi bir türlü soyutlayamadığınız için, enerjinizi kullanırken aşırı uçlarda dolaşıyorsunuz. Mesleki konularda duyarlı davranmak yerine sizden saklanan sırları öğrenmelisiniz.

BOĞA: YAŞAMINIZLA ilgili bir başlangıç arifesinde olmanıza rağmen, duygusal konulardan uzak kalmaya çalışıyor, mantıklı olaylara ilgi gösteriyorsunuz. Organizasyonlar ve davetlerle yaşantınız renk kazanacak.

İKİZLER: KİŞİSEL isteklerinizle karşı tarafı etkiniz altına alabileceğiniz bir gün. Tepe evinizdeki Ay sayesinde direttiğiniz konularda başarılı olacaksınız. Bugün, toplumsal olaylara ağırlık vereceksiniz. Kafanızı karışık.

YENGEÇ: BUGÜN fikir tartışmalarından uzak kalmak istemiyorsunuz. Aklınızı ve fiziksel enerjinizi doğru kullanmak adına başkalarına örnek olmak istiyorsunuz. Fakat bu özelliğinizi hiç kimseye hissettirmemeyi başaracaksınız.

ASLAN: BUGÜN hırslı yönlerinizin çıkış yapacağı bir gün içindesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı yönleri ilginizi çekiyor fakat onlara paye vermemek adına susmayı tercih ediyorsunuz.

Bazı olaylar size ders olabilir.

BAŞAK: AY bugün felsefi yönünüzü ortaya çıkarıyor.

İçine kapanık bir tablo çizerek, sevdikleriniz için merak konusu olacaksınız. Sürekli yoğun bir tempo içindesiniz ve bir çok işi başarmak gibi bir zorunluluğunuz yok.

TERAZİ: OLDUKÇA romantik duygular içindesiniz.

Bugün içgüdülerinizin sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsanız, sizi bulunduğunuz ortama sürükleyen nedenlerin altını çizmelisiniz. Bazı hatalar da kendiliğinden düzelecektir.

AKREP: YAKIN, ilişkilerinize çekimser bir şekilde bakıyorsunuz. Şüpheci yaklaşımlarınız yüzünden, rutin işleriniz aksıyor. Size anlatılan hiçbir şeye inanmak istemediğiniz için dengelerinizi kullanırken zorlanacaksınız.

YAY: MERKÜR çevresel ilişkilerinizde sabit değerlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Yapıcı beraberlikler içindesiniz. Enerjinizi etrafınıza yansıtabilecek ve karşılığını alacaksınız.

Yaşam kalitenizi yükseltmek istiyorsunuz.

OĞLAK: ÇEVRESEL faktörlerden kaynaklanan, oluşumlar sizin için önemli olacak. Karşılıklı fikir çatışmaları yaşayacaksınız. Enerjinizi ilişkilerinizde kullanabilecek beceriye sahipsiniz. Yollarla ilgili planlarınız olacak.

KOVA: KENDİ gücünüzün farkındasınız ve bu özelliğinizi daha da katlayacak ilişkilere ihtiyaç duyuyorsunuz. Özgürlüğünüzü hiçbir şeye değişmiyor olmanız çevrenizde hayranlık uyandırıyor. Kusurlarınızı iyi saklıyorsunuz.

BALIK: TÜM hafta boyunca kişisel savaşlarınız çok oldu ve çevrenizde bozulan ilişkileri için arabuluculuk yapmak zorunda kaldınız.

İyi niyetiniz bazen sizin aleyhinize gelişiyor. Her şeyden etkileneceksiniz.