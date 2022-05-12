KOÇ: Egonuzu ifade edemediğiniz zaman kaprisli oluyorsunuz. Sabırsız fakat, kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız.

Sizi seven arkadaşlarınızın olumlu destekleri sayesinde canlanma söz konusu.

BOĞA: Değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. Bugün inatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişileri üzebilir ve onları zor durumda bırakabilirsiniz.

İKİZLER: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz.

Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum getirmek isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz.

YENGEÇ: Karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalı, yaşamınıza geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalısınız.

ASLAN: Eski sorunlarınızı kafanızdan atarak bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi. Gücünüzü arttırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları yeniden gözden geçirmelisiniz.

BAŞAK: Sezgilerinizin yüksek olduğu bir gün içindesiniz.

Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Karşıt görüşte olan insanları ikna etmeniz kolay olacaktır.

Düşünceleriniz gittikçe, daha da netleşiyor.

TERAZİ: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyorsunuz.

AKREP: Partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

YAY: Değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyor, fırsatları değerlendiriyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişilerle bilgi dağarcığınızı kullanarak felsefi konuşmalar yapabilirsiniz.

OĞLAK: Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek sizin için çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendireceksiniz. Birçok davete katılacak ve mutlu olacaksınız.

KOVA: Evinizle ilgili yapacağınız değişimleri ortaya çıkarmadan önce başkalarının fikirlerini alma ihtiyacı içinde olacaksınız. Bugün çevrenize şüpheli bir şekilde yaklaşmanız mümkün. Aile içindeki durumlara dikkat.

BALIK: Kendinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz.

Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun kullanacaksınız.

Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.

Sabır olmak olumlu yönünüz.