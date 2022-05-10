KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırma yapmak istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici bir konumdasınız.

BOĞA: Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrolünüzü denetlemek zorundasınız.

Bugün partnerinize meydan okuyabilirsiniz.

Duygusallık ile akılcılığı karıştırmayı sevmiyorsunuz.

İKİZLER: İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız.

Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarılar sizi bekliyor. Bazı yakınlarınızın birliktelikleri kimlik kazanacak.

YENGEÇ: Hızlı düşünceler içinde olacağınız için meraklı ve amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. İstenemeyen harcamalar da söz konusu.

ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun. Derin düşünce ve planlar içindesiniz.

BAŞAK: Bugün akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz.

Grup arkadaşlarınızla fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacaksınız.

TERAZİ: Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için, içinizde duyduğunuz kıpırdanmalara anlam veremiyorsunuz.

AKREP: Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar, iş tekliflerini değerlendirebilirler. Engelleri aşacak cesarete sahipsiniz.

YAY: İşyerinizde değişimler için uyumlu dönemdesiniz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapacaksınız.

OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Yeni projelerin doğrultusunda, yeni organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler olacak.

KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir gün. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve duygularınıza kurallar getireceksiniz.

BALIK: Finans evinizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca adımlar atacaksınız. Atılımlarınız ve sosyal çalışmalarınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.