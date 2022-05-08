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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.05.2022, 00:00

KOÇ: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde birçok değişim gündeme gelecektir. Kariyerinizi sorgulamak yerine değişen şartlara ayak uydurmaya çalışmalısınız. Sabırlı davranırsanız, kazanan hep sizi olacaksınız.

BOĞA: KARİYERİNİZLE ilgili hedeflerinizi en iyi ne şekilde saptayabilme becerisine sahip olacaksınız. Koşullarınızı doğru bir şekilde yönlendirmelisiniz. Ciddi bir çalışma içine gireceksiniz.

İKİZLER: BAZI kararlarınızı ertelememelisiniz. Söz verdiğiniz olaylara nedensiz bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Dengelerinizi korumak uğruna, taviz vermekte istemiyorsunuz.
Baş ağrılarınız olabilir.

YENGEÇ: EŞİNİZİ ve sevgilinizi özgür bırakın ve sosyal yaşantısına eşlik etmeye çalışın.
Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönemdesiniz. İlişkinizi gözden geçirmeniz gerekecektir.

ASLAN: EŞİNİZ veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla görecek ve mutlu olacaksınız.
Aşkta güç savaşına girmeyin.
Daha çok çevresel ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz.

BAŞAK: KARİYERİNİZLE ilgili planlarınızı doğru kullanmalısınız. Ertelediğiniz işler yeniden gündeme gelecektir. Kendinizle ilgili yapacağınız değişimlerde, yaşayacağınız gecikmeleri sorun yapmamalısınız.

TERAZİ: FARKLI yaşamak istiyor ve bunu başaramayınca öfkenizi çevrenizden çıkarıyorsunuz.
İş hayatınızda, kariyerli kişilerden alacağınız destek sayesinde başarılı pbir dönem geçireceksiniz.

AKREP: İŞ seyahatleri yapacaksınız. Terfiler ve maaş artışları söz konusu olacak.. Aşk konusunda, hemen karar vermemeli ve kendinize zaman tanımalısınız. Mutlu bir dönem başlıyor.

YAY: ENGELLERDEN nefret etmenize rağmen, sözel olarak kendinizi yeterince ifade edemediğiniz için, çevrenize çok çabuk kırılabiliyorsunuz. İçinizde bir çok kimsede olmayan saklı bir enerji var.

OĞLAK: MADDİ durumunuz iyi görülüyor. Yeni tanışacağınız kişilerin, çevresel faktörlerinden beklenmedik bir şans kapınızı çalabilir. İlişkilerinizi doğru alanlarda kullanmanız gerekiyor.

KOVA: SİZİN aklınıza gelenler, orijinal ve yaratıcı.
İş arkadaşlarınızla yaşadığınız tezatlara aldırdığınız yok. Bugün duygusal yönlerinizle akılcılığınızı, kombine kullanacak ve başarılı olacaksınız.

BALIK: HAYATINIZLA ilgili yaşayacağınız değişimlere hazırlıklısınız. Beklediğiniz durumlar sizi şaşırtmayacaktır. Sosyal becerinizi arttırmak ve elinize geçecek fırsatları başkalarına kaptırmamalısınız.

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