KOÇ: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde birçok değişim gündeme gelecektir. Kariyerinizi sorgulamak yerine değişen şartlara ayak uydurmaya çalışmalısınız. Sabırlı davranırsanız, kazanan hep sizi olacaksınız.
BOĞA: KARİYERİNİZLE ilgili hedeflerinizi en iyi ne şekilde saptayabilme becerisine sahip olacaksınız. Koşullarınızı doğru bir şekilde yönlendirmelisiniz. Ciddi bir çalışma içine gireceksiniz.
İKİZLER: BAZI kararlarınızı ertelememelisiniz. Söz verdiğiniz olaylara nedensiz bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Dengelerinizi korumak uğruna, taviz vermekte istemiyorsunuz.
Baş ağrılarınız olabilir.
YENGEÇ: EŞİNİZİ ve sevgilinizi özgür bırakın ve sosyal yaşantısına eşlik etmeye çalışın.
Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönemdesiniz. İlişkinizi gözden geçirmeniz gerekecektir.
ASLAN: EŞİNİZ veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla görecek ve mutlu olacaksınız.
Aşkta güç savaşına girmeyin.
Daha çok çevresel ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz.
BAŞAK: KARİYERİNİZLE ilgili planlarınızı doğru kullanmalısınız. Ertelediğiniz işler yeniden gündeme gelecektir. Kendinizle ilgili yapacağınız değişimlerde, yaşayacağınız gecikmeleri sorun yapmamalısınız.
TERAZİ: FARKLI yaşamak istiyor ve bunu başaramayınca öfkenizi çevrenizden çıkarıyorsunuz.
İş hayatınızda, kariyerli kişilerden alacağınız destek sayesinde başarılı pbir dönem geçireceksiniz.
AKREP: İŞ seyahatleri yapacaksınız. Terfiler ve maaş artışları söz konusu olacak.. Aşk konusunda, hemen karar vermemeli ve kendinize zaman tanımalısınız. Mutlu bir dönem başlıyor.
YAY: ENGELLERDEN nefret etmenize rağmen, sözel olarak kendinizi yeterince ifade edemediğiniz için, çevrenize çok çabuk kırılabiliyorsunuz. İçinizde bir çok kimsede olmayan saklı bir enerji var.
OĞLAK: MADDİ durumunuz iyi görülüyor. Yeni tanışacağınız kişilerin, çevresel faktörlerinden beklenmedik bir şans kapınızı çalabilir. İlişkilerinizi doğru alanlarda kullanmanız gerekiyor.
KOVA: SİZİN aklınıza gelenler, orijinal ve yaratıcı.
İş arkadaşlarınızla yaşadığınız tezatlara aldırdığınız yok. Bugün duygusal yönlerinizle akılcılığınızı, kombine kullanacak ve başarılı olacaksınız.
BALIK: HAYATINIZLA ilgili yaşayacağınız değişimlere hazırlıklısınız. Beklediğiniz durumlar sizi şaşırtmayacaktır. Sosyal becerinizi arttırmak ve elinize geçecek fırsatları başkalarına kaptırmamalısınız.