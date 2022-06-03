KOÇ: SİZİN her zaman idealleriniz çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir.

BOĞA: KENDİNİZİ huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz.

Değişik düşünceler içinde bocalayacağınız bir gün.. Son günlerde elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, hata kabul etmiyorsunuz.

İKİZLER: YAPICI ve yaratıcı yönlerinizin size sağlayacağı avantajları düşünerek, yeni bir düzen içindesiniz. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz, güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor.

YENGEÇ: BUGÜN, sevdiklerinizle bir araya gelerek, özellikle eski konularla ilgili unutulmuş olayları sonuca bağlayacaksınız. Bu herkesin rahatlamasına neden olsa da; bazı konularda problemler artabilir.

ASLAN: SON günlerde duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız.

Kısa bir tatil yaparak enerjinizi güçlendirebilirsiniz. Kendinize fırsat yaratmalısınız.

BAŞAK: KISA yollar yapmalı ve görmeyi arzuladığınız kişilerle bir araya gelmelisiniz.

Bugün yeniden yapılanmaya ihtiyacınız duyacaksınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız.

TERAZİ: BUGÜN kendinizden başka hiç kimsenin düşünceleri önemli olmayacak.

Takıntılı yönleriniz sizi olumlu yönlendiriyor.

Mesleki konularda istediğiniz her türlü şartları kabul ettireceksiniz.

AKREP: YAKIN çevrenizle ilgili paylaşımlarınızın pozitif geliştiği zaman, enerjinizin yükseldiğini hissediyorsunuz. Aklınız ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeleri aşmamaya çalışmalısınız.

YAY: İSTEKLERİNİZDEKİ fiziksel artışlar sizi çekici yaparken, vazgeçilmez olduğunuz duygusuna kapılabilirsiniz. Katılacağınız bir grup aktivitesinde karşılaşacağınız kişi, seveceğiniz bir kişilik olabilir.

OĞLAK: UZUN süredir önemini kaybetmiş olaylar ortaya çıkabilir. Çevrenizin etkisinde kalmadan düşünmelisiniz. Aile içi yakınlaşmaların söz konusu olduğu bu günde, girişimciliğiniz ön planda.

KOVA: KENDİ doğrularınızdan taviz vermediğiniz için, bazıları hakkınızda karar verirken bocalayabiliyorlar. Bugün tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz.

BALIK: BUGÜN, bütçenizi zorlayacak sıra dışı olayların gündeme gelmesi ve kan bağı olduğunuz kişilerin yanlış davranışları gündelik işlerinizin aksamasına neden olabilir.