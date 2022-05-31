KOÇ: BAZI günler ayağınıza kadar gelen tekliflerin bilincinde olmuyorsunuz. Grup toplantılarında olan gezmelerinizde fazla para harcamaları yapıyorsunuz. Sonra gereksiz şikayetleriniz başlıyor.

BOĞA: KÜÇÜK olaylardan dolayı sakın kendinizi güvensizlik sendromuna sokmayın. Böyle bir durum, sizin işleriniz için en büyük tehlike demektir. Ortam gereği hızlı konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz.

İKİZLER: BUGÜN talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede; belirttiğiniz konularda bazı gecikmeler olabilir. İşinizle ilgili sizin isteğinizin dışında sorular sorulmasından hoşlanmıyorsunuz.

YENGEÇ: TERCİHLERİNİZİ yanlış kullanmamalısınız.

Karşıt Plüton'dan aldığınız olumsuz etkiler yüzünden ani davranışlara kalkışabilirsiniz. Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor.

ASLAN: BOZULAN sinirlerinizi düzeltmek istiyorsanız, kendinize zaman ayırmalısınız.

Zamanla her şey farklılaşıyor. Olayları olduğu gibi kabul ederek kendi yaşamınızı daha bir kolaylaştırabilirsiniz.

BAŞAK: İŞ yaşamınızda çok fazla tedirgin davranıyorsunuz.

İş disiplininizin mükemmel olması ise sizi başarıya daha kısa sürede götürüyor. Yine de işinizi şansa bırakmamak oldukça iyi bir davranış.

TERAZİ: HER şey istediğiniz gibi olacak. Yalnız eski hataları tekrar ederseniz, yine aynı problemler gündeme gelebilir. Her zamankinden daha çekici ve zarifsiniz.

Çalışkan bir kişiliğe sahipsiniz.

AKREP: AŞK sizin için ciddi bir olay olmasına rağmen, çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz.

Sürekli kendinizi savunmaktan yoruldunuz. Bugünlerde şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz.

YAY: İYİ niyetli yaklaşımlarınız, çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için; her konuya uygun çözümler getirmeniz, arkadaşlarınız tarafından sevgiyle karşılanıyor.

OĞLAK: ÇEŞİTLİ dış etkenlerin engellemelerine karşın, fikirlerinizi sessizce hayata geçirmekte yarar var. Zorluklarla yılmadan mücadele etmeniz, sizi daha da güçlendirerek motive olmanızı sağlayacak.

KOVA: GÖRÜŞLERİNİZİ kabul ettirmek konusunda çok inatçısınız. Amaçlarınız doğrultusunda ilerlerken dış etkenler sizi rahatsız etmiyor, yarattığınız bazı anlamsız kuruntularınız engel teşkil ediyor.

BALIK: PARASAL konularda da şansınız size yardım edebilir. Fakat, şansınızı da zorlamadan, dikkatli bir beklenti içinde olmalısınız. İşinizle ilgili sizden beklenen konuyu hatasız sonuçlandırmaya bakın.