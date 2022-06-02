KOÇ: ÇEVRENİZDE özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

Etrafınızdaki kişilerin davranışlarından anlam çıkarabilirsiniz.

BOĞA: KENDİNİZİ aşma konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Mesleki anlamda her konuda çevrenizden takdir alıyorsunuz.

Ailenizle ilgili yapıcı davranışlar sergilemenize rağmen, yorgunsunuz.

İKİZLER: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili hareketlenme söz konusu. Ortamlarda duygusal etkilenmeler yaşamanız mümkün. Yeni tanışacağınız kişilerle farklı bir elektrik yakalayabilirsiniz.

YENGEÇ: İÇSEL disiplininizi güçlü tutmayı başaracağımız bu günde, olayları çok sakin bir şekilde izleyeceksiniz. Seyirci kalmayı başarabilirseniz, olayların seyri istediğiniz boyuta gelecektir.

ASLAN: DUYGULARINI açıklama konusunda oldukça cesur davranıyorsunuz. Hayal gücünüzü kullanabileceğiniz alanları tespit ederek, enerjinizi olumlu bir şekilde kullanacaksınız.

İçsel disiplininiz mükemmel.

BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin yaratıcı fikirlerinden etkileniyorsunuz. Onlarla ortak bir proje üretme yoluna gidebilirsiniz.

Geleneksel yapınızı zorlayacak olaylardan uzak kalmaya çalışmalısınız.

TERAZİ: İŞ yaşantınızda farklı düşüncelere sahip olsanız bile, inatçı ve pratik davranışlarınız sayesinde işinizde istediğiniz disiplini kurmayı başaracaksınız. Duygusal konularda daha esnek olmalısınız.

AKREP: YAKIN ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Mesleki anlamda disiplin kazanma çabası içindesiniz.

YAY: DUYGUSAL konuların sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, herkesin sorunlarından etkileniyorsunuz. Bugün dostlarınızın sizden bekledikleri bir takım destekleri vermek isteyebilirsiniz.

OĞLAK: ÇEVRENİZDEKİ olayların size sağlayacağı olanakları farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyeceksiniz. Olumlu düşünmeniz sayesinde başarılı oluyorsunuz.

KOVA: BUGÜN arkadaşlarınızla güçlü bağlar oluşturacak ve istediğiniz başarıyı elde etmek ve gücünüzü ortaya koymak için detayları sağlamalısınız. Ayrıca adımlarınızı da çok sıkı atmalısınız.

BALIK: SEVDİKLERİNİZE her konuda destek vermekten yanasınız. Ailenizle ilgili duygusal olaylar gündemde. Karşılıklı güven duygularının önemli aşamalara neden olmasıyla, bir çok paylaşımlarınız söz konusu.