KOÇ: Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları çok farklı yönlerinden araştıracaksınız. Mars'ın burcunuzda ilerlemesiyle de bazen ifade zorluğu yaşayabilirsiniz.

BOĞA: Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili ölçülü gidiyorsunuz. Israrlı bir şekilde takıntılı konularınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

İKİZLER: Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz.

Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle iniltili ilerleyebilir. Yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.

YENGEÇ: Bu dönem, yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın.

Gücünüzü ve hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacaksınız.

ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir.

BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz istiyorsunuz. Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi olumsuz endişelendirebilir.

TERAZİ: Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Yakın çevrenizi testten geçirirken, bazılarında çevresine odaklaşacaksınız.

AKREP: Bugün, tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. Yalnızlığı tercih edebileceğiniz bir gün.

YAY: Yaşam enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. . Cazibeniz oldukça dikkat çekiyor.

OĞLAK: Kafanızda bir takım düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza ağırlık vermeli ve bazı şeyleri zamana bırakmalısınız.

KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.

Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz.

BALIK: Bugün duygusal takıntılarınız yüzünden bazı olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.

Evinizde olabilecek bazı değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız için hiçbir sebep gerekmiyor.