KOÇ: BUGÜN çevreniz sizden etkilenirken, fikirlerinize karşı çıkamıyorlar. İlişkileriniz tutkulu bir hal alıyor. Dış görünümünüzle ilgili değişimler yapabilirsiniz. Partnerinizle karşılıklı sinerjiniz artıyor.
BOĞA: SOSYAL ilişkilerinizde yumuşak geçişler var. Arabuluculuk görevinizi tam olarak yerine getirmeye çalışırken, iş arkadaşlarınız arasında gerekli işbirliğini sağlayacaksınız.
İKİZLER: GÜCÜNÜZÜN yavaşladığını hissederek, kendinizi geri plana çekme ihtiyacı duyabilirsiniz. Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Dostlarınızın sırları konusunda ketum davranacaksınız.
YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız.
Böylece gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak uzun vade de size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız.
ASLAN: KENDİNİZLE ilgili olumsuz şeyler düşünmemelisiniz.
Dengeleriniz çok önemli.
Sorunların üstesinden gelebilecek bir enerjiye sahip olmanız rağmen dikkatli olmalısınız. İnsanlar sizden etkileniyor.
BAŞAK: İÇİNİZDEKİ karmaşalar nedeniyle çevrenizden soyutlamak isteyeceksiniz. Nostaljik duygularınız ortaya çıkacaktır Sevdiklerinizle duygu birliği içinde olsanız bile, geçmiş yüzünden tartışabilirsiniz.
TERAZİ: SÜRPRİZLERE karşı hazırlıklı olmalısınız.
İsteklerinizi kolay bir şekilde yaşama geçireceksiniz. Bu arada şansınız da artıyor. Yeni girişimler için, kendinizi cesur hissediyorsunuz.
AKREP: BUGÜN zihinsel dağınıklığınız var. Herkese aynı anda söz vermeniz, sizin için iyi olmuyor. Değişen hava şartları, sindirim sisteminizi etkileyecek. Alışık olmadığınız yiyeceklerden uzak kalın.
YAY: KARŞINIZDAKİ kişiler sizin konuşma ve ikna kabiliyetinizden oldukça olumlu bir şekilde etkilenecekler. Fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz ve başarılısınız.
OĞLAK: YAPTIĞINIZ işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. İşinizi iyi takip ediyorsunuz.
Başarınızı çevresel faktörlerle birleştirmelisiniz.
KOVA: DOSTLUKLARIN pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir gün içindesiniz. Arzularınızın tavanı yüksek; sorumluluk duygunuzun yoğunluğunu arttıracak.
BALIK: DUYGUSAL yaşamınızla ilgili değişimler yapmalısınız. Kuracağınız beraberliklerde karlı çıkacak, ortaklıklar konusunda şanslı olacaksınız. Kısa vadeli sözleşmeler yaparak başarınız artıyor.