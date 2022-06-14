KOÇ: BUGÜN çevreniz sizden etkilenirken, fikirlerinize karşı çıkamıyorlar. İlişkileriniz tutkulu bir hal alıyor. Dış görünümünüzle ilgili değişimler yapabilirsiniz. Partnerinizle karşılıklı sinerjiniz artıyor.

BOĞA: SOSYAL ilişkilerinizde yumuşak geçişler var. Arabuluculuk görevinizi tam olarak yerine getirmeye çalışırken, iş arkadaşlarınız arasında gerekli işbirliğini sağlayacaksınız.

İKİZLER: GÜCÜNÜZÜN yavaşladığını hissederek, kendinizi geri plana çekme ihtiyacı duyabilirsiniz. Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Dostlarınızın sırları konusunda ketum davranacaksınız.

YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız.

Böylece gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak uzun vade de size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız.

ASLAN: KENDİNİZLE ilgili olumsuz şeyler düşünmemelisiniz.

Dengeleriniz çok önemli.

Sorunların üstesinden gelebilecek bir enerjiye sahip olmanız rağmen dikkatli olmalısınız. İnsanlar sizden etkileniyor.

BAŞAK: İÇİNİZDEKİ karmaşalar nedeniyle çevrenizden soyutlamak isteyeceksiniz. Nostaljik duygularınız ortaya çıkacaktır Sevdiklerinizle duygu birliği içinde olsanız bile, geçmiş yüzünden tartışabilirsiniz.

TERAZİ: SÜRPRİZLERE karşı hazırlıklı olmalısınız.

İsteklerinizi kolay bir şekilde yaşama geçireceksiniz. Bu arada şansınız da artıyor. Yeni girişimler için, kendinizi cesur hissediyorsunuz.

AKREP: BUGÜN zihinsel dağınıklığınız var. Herkese aynı anda söz vermeniz, sizin için iyi olmuyor. Değişen hava şartları, sindirim sisteminizi etkileyecek. Alışık olmadığınız yiyeceklerden uzak kalın.

YAY: KARŞINIZDAKİ kişiler sizin konuşma ve ikna kabiliyetinizden oldukça olumlu bir şekilde etkilenecekler. Fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz ve başarılısınız.

OĞLAK: YAPTIĞINIZ işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. İşinizi iyi takip ediyorsunuz.

Başarınızı çevresel faktörlerle birleştirmelisiniz.

KOVA: DOSTLUKLARIN pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir gün içindesiniz. Arzularınızın tavanı yüksek; sorumluluk duygunuzun yoğunluğunu arttıracak.

BALIK: DUYGUSAL yaşamınızla ilgili değişimler yapmalısınız. Kuracağınız beraberliklerde karlı çıkacak, ortaklıklar konusunda şanslı olacaksınız. Kısa vadeli sözleşmeler yaparak başarınız artıyor.