KOÇ: DİSİPLİNLİ hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun aşmamaya çalışmalısınız. Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacaksınız.

BOĞA: SİZİ anlamak o kadar kolay değil.

Titiz ve yargılayıcı yönlerinizi gizleyerek olayları çok daha farklı bir şekilde ele almak ve işin maddi yönlerini değerlendirmek istiyorsunuz.

İKİZLER: BUGÜN detayları çabuk gören bir performans sergiliyorsunuz. Üstelik idare etmeniz gereken çok fazla konu varken, sizi motivasyonunuzu bozmadan bir çok karmaşanın altından kolayca kalkıyorsunuz.

YENGEÇ: ALIŞKIN olmadığınız bir durum söz konusu. Bugün harcamalar konusunda planlı ve programlı gitmeniz gerekiyor.

Bazıları için olağan olan bu durum, size ters ve sıkıcı gelecektir.

ASLAN: DUYGUSAL yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştireceksiniz. Yakınlarınızın size ihtiyacı olacak. Kariyerinizle ilgili mesleki çalışmalarına hız kazandırmak istiyor olmanız önemli.

BAŞAK: GİZLİ planlar yapıyor istediğiniz performansı yakalamaya çalışıyorsunuz.

Yaratıcı bir algılama gücüne sahip olduğunuz bir gün. Arkadaşlarınızın sezgisel davranışlarınızdan etkileneceksiniz.

TERAZİ: DOĞRU insanlara doğru işler yapmaktan yanasınız. Disiplin duygusu içinde olmanız sizi eleştirici yapıyor.

Girdiğiniz topluluklarınızda, sizi ikna etmeleri oldukça zor olacak.

AKREP: İŞ yaşantınızda değişim içinde olmanıza rağmen takıntılarınız yüzünden, istediğiniz performansı sergileyemiyorsunuz.

Düşündüğünüz her şeyi yaşama geçirme konusunda şartları elde edeceksiniz.

YAY: ÇEVRE ilişkilerinizde planlı hareket ettiğiniz için, bugün kendinizi daha dingin hissedeceksiniz. Kurallarınızın doğru işlediğiniz görmek sizi işlerinize olumlu bir şekilde yaklaştırıyor.

OĞLAK: PARTNERİNİZİN duygusal yaklaşımlarından oldukça etkileneceksiniz.

Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerin farklı ve yaratıcı yönlerinden etkileniyorsunuz. Risk söz konusu.

KOVA: İŞİNİZLE ilgili gelişmeleri takip ederken, çok fazla hareket halinde olmanız gerekiyor. Her şeyi yavaştan almayı sevdiğiniz için, bitmesi gereken işlerinizin fazla ilerlemediğini göreceksiniz.

BALIK: İDEALLERİNİZİN sizi önemli noktalara getireceğini bildiğiniz için, disiplinli yönlerinizden taviz vermek istemiyorsunuz.

Duygusallığınızın bazı problemlere neden olduğunu görüyorsunuz.