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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10.06.2022, 00:00

KOÇ: YAKIN arkadaşlarınızın isteklerinin etkisinde kalarak, sizi bekleyen ve aciliyet kazanan işlerinizi ihmal etmeyin. Eşinizle birbirinize hissettirmemeye çalıştığınız soğuk rüzgarları, siz önleyebilirsiniz.

BOĞA: UĞRAŞTIĞINIZ işlerin püf noktalarını iyi biliyor ve ona göre hataları engelliyorsunuz.
Yeter ki size gereksiz şekilde müdahale edilmesin. Sevdiğiniz insanla kişilik çatışması yaşayabilirsiniz.

İKİZLER: BUGÜN endişeli ve gergin hissedebilirsiniz.
Yerine getiremeyeceğiniz sözler vermeyin. Güvenilirliğinizi sarsmayın.
Duygusal tavrınızın nedenini akşam saatlerine doğru çözeceksiniz.

YENGEÇ: İŞ yaşantınızda gizlilikten yana oluşunuz, çevrenizde ilgiyle izleniyor. Bazıları sizinle ilgili araştırmalar yapıyor. İkili ilişkilerinizde samimiyeti seviyorsunuz. Bazı şeyleri saklama gereği duyacaksınız.

ASLAN: SON günlerde kendinizi son derece enerjik hissediyorsunuz. Yapacağınız atılımlarda doğru kararlar vermek için daha fazla beklemeyin. İlişkinizi çok sorguluyorsunuz ama huzursuzluğunuzu yenmelisiniz.

BAŞAK: AMAÇLARINIZDAN ödün vermek istemiyorsunuz. Kendi doğrularınız için savaşmaya hazırsınız. Hatalara hazır olmalısınız.
Bakış açınız öylesine farklı ki karar alırken, sürekli çelişkiler yaşıyorsunuz.

TERAZİ: KENDİNİZİ işinize öylesine motive etmiş durumdasınız ki, çevrenizin farklı görüşleri sizi ilgilendirmiyor. Bugün hızınız çok fazla. Sanki kendinizi yeniden sınamak için dünyaya gelmiş gibisiniz.

AKREP: DUYGULARINIZIN esiri olmak size yakışmıyor. Olayları geniş bir açıdan incelemek zorundasınız. Yüksek enerjinizin karşı cins tarafından fark edilmemesi mümkün değil. Duyguların önem kazandığı bir gün.

YAY: BAZEN çekilmez oluyorsunuz. Çevrenizin her söylediğini yanlış algılamak zorunda değilsiniz. Eski neşenize kavuşmalısınız. Sizi tanıyanlar bu halinize anlam veremiyorlar.

OĞLAK: YAŞAMLA oyun oynayamayacağınızı artık bilmelisiniz Sorularınızın cevabı fazla zor değil.
Sadece ne istediğinizi bilmelisiniz.. Bugün nedense fazla ısrarcı bir davranış biçimini benimsiyorsunuz. Yanlış direnişlerdesiniz.

KOVA: OLAYLARA yaklaşım biçiminiz öylesine farklı ki. Bazen, çevreniz sizi algılamakta zorlanıyor.
Yine şaşırtıcı davranıyorsunuz.. Olaylara geniş baktığınız halde, sonuçlardan asla memnun kalmıyorsunuz. Acil sorunlara dikkat.

BALIK: KENDİNİZİ feda ettiğinizi sanıyorsunuz.
Gereksiz bir tablo çizmekle, sonuca yaklaşmanız mümkün değil. Onun zekası sizden farklı değil. Her ikiniz de ortak problemlerden şikayetçisiniz. Bugün ayaklarınıza dikkat edin.

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