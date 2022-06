KOÇ: HATALARINIZ için, hep mazeretiniz var. Hedeflerinizde yanılmadığınız için, gelecek sizin için ürkütücü olmuyor. Tekrarlardan bıkmıyorsunuz. Yaşamı her noktadan yakalıyor olmanız, sizi farklı kılıyor.



BOĞA: İŞ yaşantınızda olayları gereğinden fazla büyütüyor olmanız, sizin suçunuz. Aksilikler yüzünden, her an kayıplarınız olabilir. Dikkat edin. Sevdiğiniz kişi her konuda sizden destek bekliyor.



İKİZLER: AYNI anda bir çok işi yaptığınız zaman mutlu oluyorsunuz. Rutin işlerin kişisi olmadığınız için, çevrenize çelişkilisiniz. Yaşadığınız olaylara duygusal yaklaşarak, çevrenizi şaşırtacaksınız.



YENGEÇ: ÇEVRENİZİN konularına sahip çıkmak alışkanlık halini almış. Bugün bazı konularla ilgili çalışmalar sizi bekliyor. Sıra dışı ilişkiler peşinde olmanız yüzünden, aşk konusunda problem yaşıyorsunuz.



ASLAN: İSTEKLERİNİZİ uygulamakta başarılı bir tablo çiziyorsunuz. İlginç olaylar sizi bekliyor. Örgütleme yeteneğinizi doğru kullanacaksınız. Duygularınız sürekli değişkenlik gösteriyor.



BAŞAK: BUGÜN aynı anda bir çok işi hallederek, çevrenizde örnek teşkil edeceksiniz. Dedikodulara aldırmamalısınız. Sevginizle ilgili şüpheleriniz var. Bugün duygularınızı yeniden sınamak isteyebilirsiniz.



TERAZİ: DUYGUSAL konularda daima aranılan bir kişi olarak kalacaksınız. Geçmişin eski anıları artık sizi rahatsız etmemeli. Her zaman müthiş bir dengeye sahipsiniz. Farklı konular kafanızı karıştırabilir.



AKREP: BUGÜN gereksiz bir alınganlık gösterebilirsiniz. Çevrenizden olumsuz etkileniyorsunuz. Geçmişle yaşayamazsınız. Bazı olaylar artık sizi etkilememeli. Yaşam güzelliklerle size gelecektir.



YAY: YAŞAMI iki ayrı uçlarda yaşayan çok az kişi vardır. Çevrenizdeki kişiler bu özelliğinize artık alıştılar. Kendinizi her an yeniliyorsunuz. Hareketli yapınız herkesin başını döndürüyor.



OĞLAK: PLANLI davranışlarınız yüzünden kendinizi kısıtlanmış hissediyorsunuz. Kuralları siz koyuyor, sonra da isyan ediyorsunuz. Paylaşımlarınızın mükemmel oluşu, bazı kişilerin negatif bir şekilde dikkatini çekiyor.



KOVA: KİŞİSEL yeteneklerinizin yoğun olduğu bir günde olmanız, başarı sınırlarınızı olumlu etkiliyor. Her geçen gün sınırlarınızı zorluyorsunuz.. Kendinizi farklı hissettiğiniz bir gün.



BALIK: HER konuda farklı düşünceler üretmekte üstünüze yok. Şartlar değiştikçe sürekli bir huzursuzluk duyuyorsunuz. Eski olayları artık unutmalısınız. Yaşamınız her geçen gün değişiyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın