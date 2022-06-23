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Yıldız Falı FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falı

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.06.2022, 00:00
KOÇ:AY burcunuzda ilerlerken, huzursuz yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Kişisel çatışmalar içinde olabilirsiniz. Yapacağınız işleri planlama konusunda zorluklar yaşayacaksınız.
Dostlarınızı önemsemelisiniz.

BOĞA: BAŞARI enerjinizin güçlü olduğu bir gün içindesiniz. Kendi içi dünyanızda geniş düşünüyor fakat uygulama alanında tereddüt ediyorsunuz.
İstediğiniz her türlü başarıyı, kişisel çabanızla elde etmenin yollarını arıyorsunuz.

İKİZLER: MESLEKİ anlamda değişen şartlardan rahatsız olabilirsiniz. Farklı olmayı sevdiğiniz halde, bazı alışkanlıklarınızın elinizin altından kaymasına tahammül edemiyorsunuz.
Bugün, fikir çatışmaları olabilir.

YENGEÇ: DEĞİŞİK alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyonunuzu artırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor.
Bugün, oldukça hareketlisiniz. Birçok işin üstesinden gelebileceksiniz.

ASLAN: KARŞI cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gelişebilir. Özgürlüğünüzü ifade etme konusunda oldukça cesaretli davranacaksınız.
İkili ilişkilerinizde çılgın bir gününüz.
Arkadaşlarınızın tekliflerine hazır olun.

BAŞAK: BUGÜN, risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Sosyal yaşamınızda hareketlenme var fakat karşılaştığınız kişilerle bazı problemler söz konusu olacak.
Yoğun bir çalışma temposu içindesiniz.

TERAZİ: KARDEŞLERLE ilgili kısa mesafe görüşmeleri içinde olacaksınız. Bugün, duygularınız oldukça karışık, değişik düşünceler içindesiniz. Fevri davranmak yerine beklemeyi tercih etmeli, sabırlı olmalısınız.

AKREP: MADDİ konularınıza akıllıca yorumlar getiriyor ve iletişim konusunda başarılı kompozisyonlar çiziyorsunuz.. Bugün, riskler konusunda dikkatli olmalı ve kendinize her konuda güvenmelisiniz.
Bireysellikten zarar görebiliyorsunuz.

YAY: ENERJİNİZİN yüksek olduğu bir gün. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir. İçinizde biriken enerjiyi çevre ilişkilerine de yansıyor. Yarım kalan projelerinizi artık tamamlamalısınız.

OĞLAK: FARKLI düşüncelerin olabileceğini bilmenize rağmen, kendi fikirlerinizle ilgili ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz.
Zihinsel aktivitenizin güçlü olması, sizi farklı yapıyor ve siz bunu başarıyorsunuz.

KOVA: ÇEVRENİZDEN olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bu günde, akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak, size iyi gelecektir.

BALIK: BUGÜN iddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz. Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız.
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