Yıldız Falı

KOÇ:AY burcunuzda ilerlerken, huzursuz yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Kişisel çatışmalar içinde olabilirsiniz. Yapacağınız işleri planlama konusunda zorluklar yaşayacaksınız.

Dostlarınızı önemsemelisiniz.



BOĞA: BAŞARI enerjinizin güçlü olduğu bir gün içindesiniz. Kendi içi dünyanızda geniş düşünüyor fakat uygulama alanında tereddüt ediyorsunuz.

İstediğiniz her türlü başarıyı, kişisel çabanızla elde etmenin yollarını arıyorsunuz.



İKİZLER: MESLEKİ anlamda değişen şartlardan rahatsız olabilirsiniz. Farklı olmayı sevdiğiniz halde, bazı alışkanlıklarınızın elinizin altından kaymasına tahammül edemiyorsunuz.

Bugün, fikir çatışmaları olabilir.



YENGEÇ: DEĞİŞİK alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyonunuzu artırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor.

Bugün, oldukça hareketlisiniz. Birçok işin üstesinden gelebileceksiniz.



ASLAN: KARŞI cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gelişebilir. Özgürlüğünüzü ifade etme konusunda oldukça cesaretli davranacaksınız.

İkili ilişkilerinizde çılgın bir gününüz.

Arkadaşlarınızın tekliflerine hazır olun.



BAŞAK: BUGÜN, risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Sosyal yaşamınızda hareketlenme var fakat karşılaştığınız kişilerle bazı problemler söz konusu olacak.

Yoğun bir çalışma temposu içindesiniz.



TERAZİ: KARDEŞLERLE ilgili kısa mesafe görüşmeleri içinde olacaksınız. Bugün, duygularınız oldukça karışık, değişik düşünceler içindesiniz. Fevri davranmak yerine beklemeyi tercih etmeli, sabırlı olmalısınız.



AKREP: MADDİ konularınıza akıllıca yorumlar getiriyor ve iletişim konusunda başarılı kompozisyonlar çiziyorsunuz.. Bugün, riskler konusunda dikkatli olmalı ve kendinize her konuda güvenmelisiniz.

Bireysellikten zarar görebiliyorsunuz.



YAY: ENERJİNİZİN yüksek olduğu bir gün. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir. İçinizde biriken enerjiyi çevre ilişkilerine de yansıyor. Yarım kalan projelerinizi artık tamamlamalısınız.



OĞLAK: FARKLI düşüncelerin olabileceğini bilmenize rağmen, kendi fikirlerinizle ilgili ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz.

Zihinsel aktivitenizin güçlü olması, sizi farklı yapıyor ve siz bunu başarıyorsunuz.



KOVA: ÇEVRENİZDEN olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bu günde, akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak, size iyi gelecektir.



BALIK: BUGÜN iddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz. Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız.

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