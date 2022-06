BOĞA: Burcunuzda ilerleyen Jüpiter, kişisel ilişkilerinize yeni bir boyut kazandırıyor. Onun tarafından anlaşılmaya ihtiyacınız var ve aranızda oluşabilecek fikir ayrılıklarına karşı hazırlıklı olun.

KOÇ:İnatçı tavırlarınızın belirgin olduğu bir gün geçirecek ve kişiselliğinizi daha da güncel hale getirmek isteyeceksiniz.

Kararlarınızı vermeden önce, geçmişin pürüzlerinden kurtulmayı başarmalısınız.



İKİZLER: Atılımcı ve değişken yapınızı denetlemek zorundasınız. Bugün vereceğiniz her türlü kararı sonradan değiştireceğinizden emin olabilirsiniz. Yakın dostlarınızla duygusal iletişim içinde olacaksınız.



YENGEÇ: Enerjiniz yüksek seyrediyor ve her konuda acele karar vermek istiyorsunuz.

Ani hareketlerin, uzun dönemde zararlı olabileceğini düşünmeli ve karşınızdaki kişiye fazla yoğunlaşmamalısınız.



ASLAN: Gücünüzü karşı tarafın istekleri konusunda denemek isteyebilirsiniz. Baskıcı davranışlarınız karşısında, tepkisel bir hareketle karşılaşabilirsiniz. Güven duymadığınız zaman huzursuz olabiliyorsunuz.



BAŞAK: Gizlilikler ilginizi çekecek. Ay, Koç'ta ilerlerken, bilinçaltınızdaki düşüncelerin sizi yanlış yönlendirmesine izin verebilirsiniz.

Yatırımlar konusunda akılcı davranmaya özen göstermelisiniz.



TERAZİ: Ay, karşıt burcunuzda ilerlerken, karşı cinsle aranızda gizli bir rekabet söz konusu olacak. Partnerinizin başlattığı üstünlük savaşının galibi siz olsanız bile, bu durumdan hoşnut olmayabilirsiniz.



AKREP: Maddi konularda girişimciliğinizin desteklenmediğini hissederseniz, huzursuz ve kaprisli olabiliyorsunuz. Karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün. Aranızda sezgisel bir iletişim var.



YAY: Gücünüzün ve yaratıcılığınız farkında olacağınız bir gün. Huzursuz davranışlarınız yüzünden istemeden kalp kırabilirsiniz.

Çevrenizdekilere söz vermeden önce randevu defterinizi gözden geçirin.



OĞLAK: Maddi konularda gerekli her türlü aktiviteye sahip olmanız rağmen, yenilikler yerine geleneksel olmayı tercih ediyorsunuz.

Yönetici ruhunuz atakta. Çevrenizle olumlu etkileşim içinde olacaksınız.



KOVA: Bugün, her şey güçten yana olacak. Hırslarınız konusunda bazı gecikmeler sizi rahatsız edebilir. Yaşantınıza yeni bir yön vermek isteyebilirsiniz. Statünüz için gerekli olan şartları sağlamalısınız.



BALIK: Çalışma hayatınızda kendi doğrularınıza önem verdiğiniz için, bazı istenmeyen durumlara hedef olabiliyorsunuz. Düşündüğünüz her şeyi yaşama geçirecek enerjiye ve potansiyele sahipsiniz.