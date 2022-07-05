KOÇ: SEVDIĞINIZ kişinin de bir insan olduğunu ve onun da herkes gibi hata yapma hakkı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Böyle anlarda, onun onurunu kırmanın ne kadar kötü bir davranış olacağını unutmayın.

BOĞA: İKI ELINIZ kanda olsa, eğlenceyi ihmal etmiyorsunuz. Her şeyi zamanında bırakmalısınız.

Sanki, günlerin sonu gelmiş gibi eğlence saatlerinizin dinlenme zamanlarını almasına da izin veriyorsunuz.

İKİZLER: ARKADAŞINIZIN başarısını gördüğünüzde coşkuyla tebrik etmiyorsunuz. Duygulara değil akılcılığa önem veriyorsunuz. Çevrenizdeki yanlışları gördüğünüzde eleştiriyorsanız, olumlu işleri de alkışlamalısınız.

YENGEÇ: SEVME ve sevilme gereksinimleri sizi rahat bırakmıyor. Fakat, kusur arama huyunuz nedeniyle de her an huzursuzluk çıkarıyorsunuz. Kronik hastalığı olan bir tanıdığınıza olan ilginiz onu mutlu ediyor.

ASLAN: YAŞAMIN tüm öğelerinde olduğu gibi iş ortamınızdan da zevk alabilmeniz için, çalışma yerinizin düzenli olması gerekiyor.

Ucuz değerlere önem veren kişilere bu yapınız ters geliyor olabilir.

BAŞAK: GITTIĞINIZ eğlence yerinde ortam kalabalıklaşıp, gürültü artınca, sevdiğiniz kişiyle bir kenara çekilip karşıdan olanları izliyorsunuz. Tarafsız bir gözle insanları incelerken, eleştirel gözle bakmamalısınız.

TERAZİ: KABA davranışı olan arkadaşlarınızın hareketlerini mizahi yönden ele alsanız da, sinirlerinizin bozulmasına yol açtığının farkındasınız.

Kendinizi huzursuz etmemek için bir arada olmamaya çalışmalısınız.

AKREP: KESKIN zekanızın yardımıyla gizli olan şeyleri ortaya çıkarmada üstünüze yok.

Tespit ettiğiniz konuyla ilgili olarak, almanız gereken bir önlem varsa, hiç kimsenin haberi olmadan gerekeni yapın.

YAY: SEVDIĞINIZ kişinin en masum davranışlarından anlam çıkartıyor, olmayacak tepkiler yaratıyorsunuz. Adeta, ona karşı bahaneler arıyor, onunla sorun yaşamak, size zevk veriyor gibi bir haliniz var.

OĞLAK: SIZE karşı sert tavırlarda bulunan kişilere karşı kinci davranışınızı her ortamda gösteriyorsunuz. Bazen zorlama pahasına gizlemeye ve bastırmaya çalıştığınız bu duygularınız, sizi yorgun düşürüyor.

KOVA: YENI yerler ve kişiler gördüğünüzde neşe doluyorsunuz. Takıntı düzeyinde kafanıza taktığınız ve aslında bir önem arz etmeyen konular, bir anda yaşamınızı kaplıyor, oldukça yıpranıyorsunuz.

BALIK: SEVDIĞINIZ insanın karşısında her zaman belli bir seviyeyi tutturmak için, temkinli davranıyorsunuz. Oysa, yaşamınızı paylaştığınız insana karşı bu kadar kontrollü davranmanız, gerçekten anlamsız.