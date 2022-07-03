  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Yıldız Falınız
Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.07.2022, 00:00

KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınız karşılanacak. ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız.

BOĞA: BUGÜN, entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz.
Çevrenize karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER: SINIRSIZ özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız.
Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız.

YENGEÇ: GİZLİ arzularınızın belirginleşmesi, aklınızın karışmasına neden olabiliyor.
Bu arada baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkmasıyla, çevreniz de şekillenmeye başlıyor.

ASLAN: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız ve önemli başlangıçlar için de yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili fırsatlar gündeme gelecek. Yaptığınız görüşmelerde başarılı olacağınızı gösteriyor.

BAŞAK: DUYGUSAL konulara uzak görünmeniz, farklı yorumlara neden olabiliyor. Fakat, size yakın kişiler, işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı da biliyorlar. Girişimciliğiniz büyük ses getirecek.

TERAZİ: ÇEVRENİZDEKİ olayların sağlayacağı olanakların farkındasınız. Girişimci yönlerinizi kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, çevrenizdekilerin olumlu yönlerinden de faydalanacaksınız.

AKREP: AİLENİZLE ilgili olayların gündem kazanmasıyla, bazı sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacaktır.
Bugün yeni düşünceler içindesiniz.

YAY: YAKIN ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili bir araştırma yapabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek davranmayı yeğlemelisiniz.

OĞLAK: HER türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda ise fazla düşünmemelisiniz.
Bugünlerde fazla yoruluyorsunuz.

KOVA: DUYGUSAL konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğu zaman, kafanız işlek çalışıyor. Dostlarınızın desteklerinin önemli olduğunu biliyorsunuz.

BALIK: DUYGUSAL takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız tüm konuları başarıyla sonuçlandıracaksınız.
Ayrıca iİletişim konusunda her türlü donanıma da sahipsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA