KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınız karşılanacak. ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız.

BOĞA: BUGÜN, entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz.

Çevrenize karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER: SINIRSIZ özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız.

Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız.

YENGEÇ: GİZLİ arzularınızın belirginleşmesi, aklınızın karışmasına neden olabiliyor.

Bu arada baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkmasıyla, çevreniz de şekillenmeye başlıyor.

ASLAN: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız ve önemli başlangıçlar için de yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili fırsatlar gündeme gelecek. Yaptığınız görüşmelerde başarılı olacağınızı gösteriyor.

BAŞAK: DUYGUSAL konulara uzak görünmeniz, farklı yorumlara neden olabiliyor. Fakat, size yakın kişiler, işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı da biliyorlar. Girişimciliğiniz büyük ses getirecek.

TERAZİ: ÇEVRENİZDEKİ olayların sağlayacağı olanakların farkındasınız. Girişimci yönlerinizi kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, çevrenizdekilerin olumlu yönlerinden de faydalanacaksınız.

AKREP: AİLENİZLE ilgili olayların gündem kazanmasıyla, bazı sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacaktır.

Bugün yeni düşünceler içindesiniz.

YAY: YAKIN ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili bir araştırma yapabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek davranmayı yeğlemelisiniz.

OĞLAK: HER türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda ise fazla düşünmemelisiniz.

Bugünlerde fazla yoruluyorsunuz.

KOVA: DUYGUSAL konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğu zaman, kafanız işlek çalışıyor. Dostlarınızın desteklerinin önemli olduğunu biliyorsunuz.

BALIK: DUYGUSAL takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız tüm konuları başarıyla sonuçlandıracaksınız.

Ayrıca iİletişim konusunda her türlü donanıma da sahipsiniz.