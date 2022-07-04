KOÇ: ÇALIŞTIĞINIZ kişiler, zorlatıcı istekleriniz yüzünden iş konusunda pek size yaklaşmak istemiyorlar. Çünkü, zaman konusunda karşınızdakileri çok sıkıyorsunuz.

Kendinize çeki düzen vermelisiniz.

BOĞA: SEVMEYE ve sevilmeye ihtiyacınız olduğu halde, ilişkinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Bu duruma kızan partneriniz de, size tavır koyunca, sonrada, elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz.

İKİZLER: CESARET ve ataklığınızla grup sporlarında aranılan kişisiniz. Savaşırcasına mücadele ediyorsunuz. Bu nedenle de, ufak tefek kazalar eksik olmuyor. Spordan sonra soğuk içeceklere saldırmayın.

YENGEÇ: İLK anda insanlar üzerinde soğuk bir imaj bırakmanıza rağmen, çok kısa sürede sevimli ve cana yakın birisi olduğunuz ortaya çıkıyor. Daha sonra da, vazgeçilemeyen dostlar arasına giriyorsunuz.

ASLAN: BİR kere aşk duygusunu tanıdıktan sonra, hiçbir güç sizi kaçamak ilişkilere yöneltemez. Eğer, sevdiğiniz insan size güven veriyorsa, her geçen gün bağlılığınız artar. Tek kusurunuz kıskançlığınız.

BAŞAK: İYİ niyetiniz nedeniyle, yakın arkadaşınız olarak bildiğiniz kişiler bile sizi hayal kırıklığına uğratıyor. Oysa; onların kişiliğine saygınızdan dolayı, beraberce almanız gereken kararları onlara bıraktınız.

TERAZİ: SÜREKLİ olarak, bir türlü gerçekleştiremediğiniz düşleriniz var. Bu artık sizin yaşam tarzınız olmuş durumda. Bu tür düşünceler sizi hayata bağlıyor. Fakat, içinde bulunduğunuz şartları da unutmayın.

AKREP: AŞKI yüzeysel bir şekilde geçirme eğilimleriniz var. Partnerinize karşı bu şekilde davranırsanız başınıza her gün dert olabilir.

Çünkü, bu konuları kabullenemeyen yapısıyla, intikam için her şeyi yapar.

YAY: BAZI konulardaki rahatlığınız, bir başkası için çoğu kez stres kaynağı oluyor.

Gerçekten sizin halletmeniz gereken konuları, bazen sıkıntıya girmeden bir başkasının üzerine atabiliyorsunuz.

OĞLAK: EVİNİZDE tamamen sizin anaçlık duygularınız kol geziyor. Sevecenlik, koruyuculuk ve acıma üçgeni içinde kurduğunuz düzen, sizin yaşam sorumluluğunuz olmuş durumda.

İlişkilerinizde daha dikkatli olun..

KOVA: BUGÜNLERDE duygusal konularda yaşayacağınız acılardan çok korkuyorsunuz.

Daha önce başınızdan geçen olaylar da, bu konuda sizi iyice sindirdi. Böyle anlarınızda çektiğiniz sıkıntıları unutmayın.

BALIK: GÜNDEME gelen bir işi kavrama yeteneğiniz çok iyi. Bu yüzden işlere diğer arkadaşlarınızdan bir adım önde başlıyorsunuz.

Fakat, daha sonra öne çıkan egolarınız nedeniyle gereken desteği bulamıyorsunuz.