KOÇ: Çevrenizle işbirliği içine girebilir ve ortaklaşa çok para kazanabilirsiniz. Önünüzdeki fırsatları zekice değerlendirmelisiniz. Kardeşlerinizin bazı sorunları gündeme gelebilir.

Bugün dinamik yapınızı ortaya çıkarın.

BOĞA: Aktif yapınızı ön plana çıkarabilecek işlerle uğraşmalısınız. Enerjinizi doğru kullanabileceğiniz bir gündesiniz. Kariyerinizle ilgili gelişmeleri sessiz bir şekilde takip ediyorsunuz.

Bugün zıtlaşmalara dikkat edin.

İKİZLER: Enerjik yapınızı zorlayan işleri seviyorsunuz.

Sıradan ve tek düze işler size göre değil.

Bugün şartlarınızı zorlamalısınız. Zaman akışı içinde bazı olayları kendi bünyenize göre yeniden yapılandırıyor ve yaşama geçiriyorsunuz.

YENGEÇ: Kişiliğiniz gereği her şeye sabırla yaklaşıyor ve olayların gelişimini bekliyorsunuz.

Farklı ortamlarda huzursuz yapınız ortaya çıkıyor. Aşk konusunda sevdiğiniz kişilerin duygusal problemleri kafanızı kurcalayabilir.

ASLAN: İş yaşantınızda atılımlar söz konusu olsa da, siz biraz daha beklemelisiniz. Önemli gelişmelerin başlangıcındasınız. Maddi konularda şartlarınızı zorlamadan, isteklerinizi belli bir disiplin içinde gerçekleştirmelisiniz.

BAŞAK: Kendinizi bitkin hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Birlikte çalıştığınız kişilerin size vereceği destek çok önemli. İş arkadaşlarınızın tepkisini alabilirsiniz, dikkat.

TERAZİ: Denetleme ve diretme özelliğiniz yüzünden karşınızdaki kişileri kırıyorsunuz. Duygusal konularda fikirlerinizi açıklarken net ve direkt konuştuğunuz için karşı tarafla aranızda sorun çıkabilir. Dostlarınızla görüşmelisiniz.

AKREP: Titiz ve disiplinli yapınız bugün oldukça işe yarayacak. Bazı olayları güçlü mantığınızla çözüyorsunuz. Yeni yatırımlar söz konusu.

Aşkta, alışkanlıklarınıza bağlı yaşamak hoşunuza gidiyor. Disiplinli yaşamak istiyorsunuz.

YAY: Dengeli olmanız ve yeniliklere açık yapınız her zaman göz dolduruyor. Jüpiter'in etkisiyle yaşamı enerjik algılıyorsunuz. Ailenizin bazı sorunları için kişisel çaba harcamak zorunda kalabilirsiniz. Uzlaştırıcı bir tutum izleyin.

OĞLAK: Maddi konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı farklı bir şekilde kabul ettirmesini biliyorsunuz. Bugün istediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmuyor, hatta biraz da cesur davranıyorsunuz.

KOVA: İçsel güvensizliğinizi yendiğiniz zaman çok daha başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalmaya çalışmalısınız. Bugün Ay'dan olumlu etkiler alıyorsunuz. Kişisel sorunlarınıza bazı dış etkenleri karıştırmamalısınız.

BALIK: Duygusal konularınıza ailenizin karışması hoş olmuyor. Fikrini almak için danıştığınız kişileri yanlış seçiyorsunuz. Karşıt tarafın olayları büyüterek, gereksiz bir şekilde başınızı ağrıtmasına izin vermeyin.