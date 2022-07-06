KOÇ: KİŞİLİĞİNİZLE çevrenizi olumlu bir şekilde etkileyeceksiniz. Bugün yalnız kalmak istemeyeceksiniz. Sevdiğiniz kişiyi aramanın tam sırası. Bir süredir sizden haber bekliyor.

BOĞA: İNSANLAR sizi takip etmekte zorlanıyor.

Bugün daha da hareketli olacaksınız. İş yaşamınızda aksayan ola-

durumlar sizi ilgilendirmemeli. Sorumluluklarınızı yerine getirin.

İKİZLER: DUYGULARINIZDA samimi olsanız bile, onu ikna etmeniz mümkün değil. Sakin bir yapınız olmasına rağmen olayları içinizde biriktirip, sonradan patlıyorsunuz. Zararı size...

YENGEÇ: ÇEVRENİZDEKİ kişiler sizi anlamakta zorlanıyorlar. Duygularınızı frenlemede üzerinize yok. Onun davranışlarındaki farklılığı hissettiğiniz halde anlamak istemiyorsunuz.

ASLAN: ÇEVRENİZE kızdığınız anda duygularınızı içinize kilitliyor, kimseyle konuşmuyorsunuz. Onunla yaşadığınız olaylara, çekimser yaklaşmak, ilişkinizin sınırlarını zorluyor.

BAŞAK: YAPACAĞINIZ anlaşmalarda, şartlar sizden yana olacak. İlişkinizi güçlü kılmak için bazı fedakarlıklar yapmalısınız. Onun sizi tanımasına fazla fırsat vermiyorsunuz.

TERAZİ: İDEALİST yapınızı çok fazla zorlamayın. Olaylar sizi aşmaya başladı. Her türlü ayrıntıyı hesaplıyorsunuz. Yorulduğunuzu belirtmek zorundasınız. Bugün de detaycısınız.

AKREP: ONU yargılamadan dinleyin. Sorunlarını sizinle paylaşmaya cesareti yok. Haklı olduğunu duymak istiyor. Yanlış anlaşılmalar yüzünden kırılgan oldunuz. Kilonuza dikkat.

YAY: YAŞAM dengelerinizde, aksaklıklar çıktığı zaman, içsel sıkıntınız artıyor. Bugün birçok sorunu çözmek zorunda kalabilirsiniz. Sevdiğiniz bu yüzden size kapris yapıyor.

OĞLAK: DOĞUŞTAN araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz, iş başarınızı olumlu etkiliyor. Kıskançlık sizin zayıf noktanız. Sevdiğiniz kişi bunu bildiği için, sizinle gizlice oynuyor.

KOVA: ARZULARINIZA gem vuramazsınız. İsteklerinizi gerçekleştirmelisiniz. Onun huyunu bildiğiniz halde, isteklerine karşı gelip çileden çıkarıyorsunuz. İştahınıza dikkat.

BALIK: SİZ derin duyguların insanısınız. Birlikte çalıştığınız kişiler bile çözemiyor. Aşk yaşantınız oldukça karışık. Sizi güçlü gördükleri için, duygusal olmanızı hiç kimse istemiyor.