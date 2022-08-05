KOÇ: Merkür'den değişik etkiler alıyorsunuz. Bugün maddesel konular önem kazanıyor. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili kendinizi istediğiniz şekilde ortaya koyabileceğiniz bir gün olacak.

BOĞA: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve idealleriniz doğrultusunda doğru kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz.

Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle tartışma ortamı yaratmamalısınız.

İKİZLER: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Sosyal aktivitelerinizde hız kazanacaksınız.

YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri size zorluk çıkarabilir. Çalışma hayatınız duygusal motivasyonunuzla eş değerde. Bugün arkadaşlarınızın desteğiyle bazı işler başarabilirsiniz.

ASLAN: Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmalarıyla enerjiniz olumlu etkilenecektir.

BAŞAK: Çevre ilişkilerini en iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor.

Derin duyguların kişisi olarak bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı bir anlam arıyorsunuz.

TERAZİ: Özgün davranışlarınızı sergilerken, hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz.

Olaylara iyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. Beğendiğiniz konularda mükemmel hissediyorsunuz.

AKREP: Duygusal gerilimleriniz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgileriniz sayesinde farklı yöntemler kullanıyorsunuz.

YAY: Bugün Merkür tuhaf yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Planladığınız işleri bir an önce yaşama geçirmek istiyorsanız, güçlü bir iş birliğine ihtiyacınız olacak. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünün.

OĞLAK: Ay'ın konumu, kafanızı karıştırıyor. Karışık düşünceler içindesiniz ve sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz.

Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz.

KOVA: Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz.

Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz.

Her konuda yine kendinizi öne atıyorsunuz.

BALIK: Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.

Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.