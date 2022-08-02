KOÇ: Olayların duygusal boyutundan çok mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün içindesiniz. Kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordine ederek kullanacağınız bir ortama hazırlanıyorsunuz.

BOĞA: Projelerinizi ertelemenize rağmen birtakım huzursuzluklardan kurtulamıyorsunuz.

Bugün beklemek yerine yarım kalan işlerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz.

Zeki yönlerinizin başkalarının işine yarıyor olması huzur veriyor.

İKİZLER: İş disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz.

Hırslı yönleriniz ortaya çıkıyor. İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz.

Bugün, bazı duygularınızı paylaşmadan önce beklemeli ve görüşlerinizi daha sonra ortaya koymalısınız.

YENGEÇ: Bugün çevrenizde inatçı kişiliğinizle göze çarpmanıza rağmen aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız.

Özellikle emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.

Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz kılabilir.

ASLAN: Arkadaş çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçabilirsiniz. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün yaşayacaksınız. Bugün kendinize güvenmeniz gerektiğini unutmayın.

BAŞAK: Bugün kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var. ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle mantıksal yaklaşımlar içinde olacaksınız.

TERAZİ: Sizi ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarınızı ortaya çıkaracaksınız.

Israrcı davranışlarınızın altında geleneksel tavırlarınız yatıyor. Bugün kendinizi dingin ve yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz.

AKREP: Bugün duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.

Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz. Karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.

YAY: Duygularınızı istediğiniz gibi kullanacağız bir gün. Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Dikkatli olun.

OĞLAK: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün.

Değişken bir ruh halindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen güçlü kişiliğiniz önde. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı bakıyorsunuz.

KOVA: Hırslı tarafınız öne çıkıyor. İş açılımlarınız konusunda dikkatli davranmalısınız. Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız.

Fikirlerini kabul ettirmeye çalışan çevrenize savaş vermek zorunda kalabilirsiniz.

BALIK: Cazibenizden etkilenen birçok kişi size değişik tekliflerde bulunabilir. Geçici duygular yüzünden iş şartlarınızı zorlamamalısınız.

Kişisel zevklerinizi karşı cinsle paylaşma konusunda cömertsiniz.