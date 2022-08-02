KOÇ: Olayların duygusal boyutundan çok mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün içindesiniz. Kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordine ederek kullanacağınız bir ortama hazırlanıyorsunuz.
BOĞA: Projelerinizi ertelemenize rağmen birtakım huzursuzluklardan kurtulamıyorsunuz.
Bugün beklemek yerine yarım kalan işlerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz.
Zeki yönlerinizin başkalarının işine yarıyor olması huzur veriyor.
İKİZLER: İş disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz.
Hırslı yönleriniz ortaya çıkıyor. İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz.
Bugün, bazı duygularınızı paylaşmadan önce beklemeli ve görüşlerinizi daha sonra ortaya koymalısınız.
YENGEÇ: Bugün çevrenizde inatçı kişiliğinizle göze çarpmanıza rağmen aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız.
Özellikle emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.
Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz kılabilir.
ASLAN: Arkadaş çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçabilirsiniz. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün yaşayacaksınız. Bugün kendinize güvenmeniz gerektiğini unutmayın.
BAŞAK: Bugün kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var. ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle mantıksal yaklaşımlar içinde olacaksınız.
TERAZİ: Sizi ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarınızı ortaya çıkaracaksınız.
Israrcı davranışlarınızın altında geleneksel tavırlarınız yatıyor. Bugün kendinizi dingin ve yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz.
AKREP: Bugün duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.
Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz. Karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.
YAY: Duygularınızı istediğiniz gibi kullanacağız bir gün. Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Dikkatli olun.
OĞLAK: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün.
Değişken bir ruh halindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen güçlü kişiliğiniz önde. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı bakıyorsunuz.
KOVA: Hırslı tarafınız öne çıkıyor. İş açılımlarınız konusunda dikkatli davranmalısınız. Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız.
Fikirlerini kabul ettirmeye çalışan çevrenize savaş vermek zorunda kalabilirsiniz.
BALIK: Cazibenizden etkilenen birçok kişi size değişik tekliflerde bulunabilir. Geçici duygular yüzünden iş şartlarınızı zorlamamalısınız.
Kişisel zevklerinizi karşı cinsle paylaşma konusunda cömertsiniz.