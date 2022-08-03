KOÇ: Çevre ilişkilerinizin mükemmel oluşu sizin moralinizi düzeltiyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız, iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için; her konuya uygun çözümler getiriyorsunuz.

BOĞA: İşinizle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor. Fakat sonuç istediğiniz gibi olunca, keyfiniz hemen yerine geliyor. Olaylara daha derin bakmayı isteyeceksiniz.

İKİZLER: Kişiliğiniz, duygusal ilişkileriniz ve yaşadığınız çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Plan yaparken, hızlı karar değiştiriyorsunuz, çevreniz şaşırıyor.

YENGEÇ: Venüs'ten aldığınız olumlu etki sayesinde görüntünüzde gözle görülür bir cazibe var. Beklentilerinizde önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu.

ASLAN: Partnerinizle duygularınızı paylaştığı zamanlar yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için, ufukta güzel günler görülüyor. Şanslı dönemlerinizden birindesiniz. Hızlı düşünüp karar vermelisiniz.

BAŞAK: Yalnızlık duygusu tarzınız değil ama kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Geleceğinize güvenle bakmak istiyorsunuz.

TERAZİ: Israrcı ve inatçı olmak engeller doğurabilir. Bugün daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz. Aşk sizin için ciddi bir olay ama yanlış yorumlanıyorsunuz.

AKREP: Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Kendinize güveniyor olmanız, çevreniz içinde olumlu bir tablo oluşturuyor. Fırsatları kaçırmayın.

YAY: Her şeyi kendi gözlem çerçeveniz içinde değerlendiriyorsunuz. Duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani gelişen şartların menşei olmak istemiyorsanız, denetimli gitmeli fırsatları gözden geçirmelisiniz.

OĞLAK: Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız, aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinize güven duymanız, yapacağınız işler konusunda daha da başarılı olmanıza neden oluyor. Doğru yoldasınız.

KOVA: Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Bugün, dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve onlarla mutlu hissedebilirsiniz. Çevrenizi etkilemek için oldukça uygun bir gün.

BALIK: Çevrenizdeki birçok fikirden yola çıkarak, mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda, değişimlere hazır olmalısınız. Bugün, kararlı davranışlarınızın faydasını göreceksiniz.