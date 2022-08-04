KOÇ: Bugün maddesel konular önem kazanıyor.

Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili kendinizi istediğiniz şekilde ortaya koyabileceğiniz bir gün. Planlarınızda uçuk davranmaktan vazgeçin.

BOĞA: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için idealleriniz doğrultusunda kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle tartışmamalısınız.

İKİZLER: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Sosyal aktivitelerinizde hız kazanacaksınız.

YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz.

Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde. Bugün deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

ASLAN: Nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz olumlu etkilenecektir.

BAŞAK: Çevre ilişkilerini en iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor.

Derin duyguların kişisi olarak bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı bir anlam arıyorsunuz.

TERAZİ: Özgün davranışlarınızı sergilerken, kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması sizi üzebilir. Beğendiğiniz konularda kendinizi iyi hissediyorsunuz.

AKREP: Duygusal gerilimleriniz çok fazla. İlişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğunda kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz.

Sezgileriniz sayesinde farklı yöntemler kullanıyorsunuz.

YAY: Bugün Merkür tuhaf yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Planladığınız işleri bir an önce yaşama geçirmek istiyorsanız, güçlü bir iş birliğine ihtiyacınız olacak. Bazı planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünün.

OĞLAK: Ay'ın konumu, kafanızı karıştırıyor. Karışık düşünceler içindesiniz ve sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz.

Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz.

KOVA: Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Her konuda yine kendinizi öne atıyorsunuz.

BALIK: Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.

Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğini düşünerek, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.

Duygularınız sizi etkiliyor.