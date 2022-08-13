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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.08.2022, 00:00

KOÇ: Çevreniz tarafından anlaşılmadığınız duygusuna kapılabilirsiniz. Bugün beklediğiniz performansı yakalamak istiyorsanız, işinizle ilgili gerekli desteğe ihtiyacınız olduğunu bilmelisiniz.

BOĞA: Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra birçoğundan vazgeçebilirsiniz. Her şeyi yeniden yapılandırma arzusu içinde olsanız bile, bir takım gecikmeler olacaktır.

İKİZLER: Ortaklarınızla iletişiminizde biraz mesafenizi koruyun. İlişkilerinizdeki saygı çok önemli. Sağlığınız konusunda da düzenli egzersizlerle vücudunuzu her zaman zinde ve dinç tutun.

YENGEÇ: Satürn sağlık ve çalışma evinizde geri giderken çalışma şartlarınızı gözden geçirmek için fırsatlar sunacak. Arkadaşlarınızla yeniden deneyebileceğiniz ortamlar karşınıza çıkacak.

ASLAN: Bazı sırların ortaya çıkmasıyla kafanızdaki düşünceler şekil değiştiriyor. Fırsatlardan faydalanmasını bilen işlek bir zekanız var. Bu sayede her olayı da anında değerlendiriyorsunuz.

BAŞAK: Hayallerinizi çalıştıran bir dönemden geçtiğiniz görülüyor. Duygusal ilişkilerinizde maddesel olaylar gündeme gelebilir. Ayrıca bazı zevkleriniz için harcamalarınızı da arttırabilirsiniz.

TERAZİ: Dikkatinizi çeken insanlarla farklı fakat arzuladığınız ortamlarda bulunacaksınız. Arkadaşlarınızın bile kariyerli kişilerden olmasına dikkat edeceksiniz. Yeni oluşumlar için mükemmel bir dönem.

AKREP: Bugün gezdiğiniz ve dolaştığınız yerlerde eski bir dost veya sevgiliyle karşılaşma olasılığınız oldukça fazla bir varsayım. Evrenin size sunacağı güzellikleri de sevgiyle kabul edin.

YAY: Derin düşünceler içinde olduğunuz zaman, duygusal olayların çözümünü buluyorsunuz. Huzurunuzu manevi bir şekilde hissetmek, çevresel koşullarınızın olumlu olmasıyla paralel ilerliyor.

OĞLAK: Yaşamınızı renklendirmek adına göstereceğiniz çaba, bazı isteklerinizde de artış sağlarken, kendinizi iyi hissetmenize neden olacak. Bazı kişilerin kıskançlığı ve olumsuz enerjileri sizi üzebilir.

KOVA: Satürn geri giderken birçok eski olayları yeniden tetikliyor. Aile bireyleri yüzleşme yaşayacak. Uzun süredir taşınmayı düşünüyorsanız bu hafta bir çok fırsat yeniden karşınıza çıkacaktır.

BALIK: Uzun zamandır çok istediğiniz seyahat arzularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Eksik bilgilerinizi tamamlamak istiyorsanız bu dönemi akıllıca kullanabilir, iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz.

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