KOÇ: Kendinizi farklı hissediyorsunuz. İçinizde özgürlük duyguları ve ayaklarınız bulunduğunuz ortamdan uzaklaşamazken, hala kendinizi bir yerlere ait gibi hissetmeniz, sizin hatanız.
BOĞA: Çevrenizde otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz. Duygu derinliğinizi ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış anlıyorlar.
İKİZLER: Siz derin düşüncelerin insanı olmanıza rağmen, fazla sorumluluk aldığınız zaman, her şeye sinirlenebiliyorsunuz.
Özellikle duygusal sorunlarınızı fazla kafanıza takıyorsunuz.
YENGEÇ: Ay, karşıt burcunuzda ilerliyor. Yaşadığınız aşkın rengi ne olursa olsun, içinizde nedenini bilmediğiniz bir boşluk var. Kısa vadeli ilişkilerde aradığınız tatmini bulamıyorsunuz.
ASLAN: Özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok.
Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek, isteklerinizi içinizde saklamaktan yanasınız.
BAŞAK: Maddi konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyor ve her şeyi halletmek istiyorsunuz. Hiçbir zaman ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmıyorsunuz.
TERAZİ: Para kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyor, fakat bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü ispat için mücadeleyi seviyorsunuz.
AKREP: Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Kimseye güvenmiyor ve kazançlarınızı kendiniz takip etmekten hoşlanıyorsunuz.
YAY: Özgürlükte sınır tanımıyorsunuz. Karşı tarafı çabuk algıladığınız için, partnerinizin duygularını anlatmasına gerek yok.
Sizden gizlediği olayları hemen çözmeniz huzursuzluk yaratıyor.
OĞLAK: Bilinçaltınızın sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz fakat, kısa vade yerine uzun süreçleri tercih ediyorsunuz.
KOVA: Para kazanmada çabalarınızın önemi çok büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmıyorsunuz. Arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz.
BALIK: Maddi konularda genişlemekten yanasınız.
Partnerinizin sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Gecikmeler olabilir, değişimlere hazır olmalısınız.