KOÇ: Kendinizi farklı hissediyorsunuz. İçinizde özgürlük duyguları ve ayaklarınız bulunduğunuz ortamdan uzaklaşamazken, hala kendinizi bir yerlere ait gibi hissetmeniz, sizin hatanız.

BOĞA: Çevrenizde otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz. Duygu derinliğinizi ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış anlıyorlar.

İKİZLER: Siz derin düşüncelerin insanı olmanıza rağmen, fazla sorumluluk aldığınız zaman, her şeye sinirlenebiliyorsunuz.

Özellikle duygusal sorunlarınızı fazla kafanıza takıyorsunuz.

YENGEÇ: Ay, karşıt burcunuzda ilerliyor. Yaşadığınız aşkın rengi ne olursa olsun, içinizde nedenini bilmediğiniz bir boşluk var. Kısa vadeli ilişkilerde aradığınız tatmini bulamıyorsunuz.

ASLAN: Özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok.

Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek, isteklerinizi içinizde saklamaktan yanasınız.

BAŞAK: Maddi konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyor ve her şeyi halletmek istiyorsunuz. Hiçbir zaman ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmıyorsunuz.

TERAZİ: Para kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyor, fakat bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü ispat için mücadeleyi seviyorsunuz.

AKREP: Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Kimseye güvenmiyor ve kazançlarınızı kendiniz takip etmekten hoşlanıyorsunuz.

YAY: Özgürlükte sınır tanımıyorsunuz. Karşı tarafı çabuk algıladığınız için, partnerinizin duygularını anlatmasına gerek yok.

Sizden gizlediği olayları hemen çözmeniz huzursuzluk yaratıyor.

OĞLAK: Bilinçaltınızın sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz fakat, kısa vade yerine uzun süreçleri tercih ediyorsunuz.

KOVA: Para kazanmada çabalarınızın önemi çok büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmıyorsunuz. Arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz.

BALIK: Maddi konularda genişlemekten yanasınız.

Partnerinizin sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Gecikmeler olabilir, değişimlere hazır olmalısınız.