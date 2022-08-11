KOÇ: Sizi sıkan olaylarda kendinizi bir türlü soyutlayamadığınız için, enerjinizi kullanırken aşırı uçlarda dolaşıyorsunuz. Mesleki konularda duyarlı davranmak yerine, sizden saklanan sırları öğrenmelisiniz.

BOĞA: Yaşamınızla ilgili bir başlangıç arifesinde olmanıza rağmen, duygusal konulardan uzak kalmaya çalışıyorsunuz.

Organizasyonlar ve davetlerin gündem kazanmasıyla yaşantınız renk kazanacak.

İKİZLER: Ay bugün felsefe yönünüzü ortaya çıkarıyor.

İçine kapanık bir tablo çizerek, sevdikleriniz için merak konusu olacaksınız.

Sürekli yoğun bir tempo içindesiniz ve başarmak gibi bir zorunluluğunuz yok.

YENGEÇ: Bugün fikir tartışmalarından uzak kalmak istemeyişinizin nedeni, aklınızı ve fiziksel enerjinizi doğru kullanmak adına başkalarına örnek olmak istiyorsunuz. Fakat bunı hiç kimseye hissettiriyorsunuz.

ASLAN: Kişisel isteklerinizle karşı tarafı etkiniz altına alabileceğiniz bir gün. Tepe evinizdeki Ay sayesinde direttiğiniz konularda başarılı olacaksınız. Bugün, toplumsal olaylara daha çok ağırlık vereceksiniz.

BAŞAK: Bugün hırslı yönlerinizin çıkış yapacağı bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı yönleri ilginizi çekiyor fakat onlara paye vermemek adına susmayı tercih ediyorsunuz.

Bazı olaylar, size ders olabilir.

TERAZİ: Oldukça romantik duygular içindesiniz.

Bugün içgüdülerinizin sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsanız, sizi bulunduğunuz ortama sürükleyen nedenlerin altını çizmelisiniz. Bazı hatalar düzelecektir.

AKREP: Yakın, ilişkilerinize çekimser bir şekilde bakıyorsunuz. Şüpheci yaklaşımlarınız yüzünden, günlük rutin işleriniz aksıyor.

Size anlatılan hiçbir şeye inanmak istemediğiniz için zorlanacaksınız.

YAY: Ay, ilişkilerinizde sabit değerlerin ortaya çıkmasını sağlıyor ve yapıcı beraberlikler içindesiniz. Enerjinizi etrafınıza yansıtabilecek ve karşılığını alacaksınız. Yaşam kalitenizi yükseltmek istiyorsunuz.

OĞLAK: Çevresel faktörlerden kaynaklanan oluşumlar önemli olacak. Fikir çatışmaları yaşayacaksınız. Enerjinizi ilişkilerinizde rahatça kullanabilecek beceriye sahipsiniz.

Yollarla ilgili planlarınız olacak.

KOVA: Gücünüzün farkındasınız ve bunu artıracak ilişkilere ihtiyaç duyuyorsunuz.

Özgürlüğünüzü hiçbir şeye değişmiyor olmanız çevrenizde hayranlık uyandırıyor.

Bazı kusurlarınızı çok iyi saklıyorsunuz.

BALIK: Tüm hafta boyunca kişisel savaşlarınız çok fazla oldu ve çevrenizde bozulan ilişkileri düzeltme konusunda arabuluculuk yapmak zorunda kaldınız. İyi niyetiniz bazen sizin aleyhinize gelişiyor.