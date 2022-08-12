KOÇ: Yakın kan bağı olduğunuz kişilerin, bazı beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Sezgilerinizin güçlü olması ve çevrenizdeki olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak.

BOĞA: İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı, ani hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz.

Yumuşak yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.

İKİZLER: Dostluk duyguların temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor.

YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin üzerinde ilginç fikirleriniz, herkesin dikkatini çekecektir. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ip uçları bulacak, çok eğleneceksiniz.

ASLAN: Kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Temponuzun yoğun oluşu yüzünden dinlenmeye az vakit ayırıyorsunuz.

BAŞAK: Aşk konusunda oldukça çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Yakın dostlarınızın sizden bekledikleri desteği onlardan esirgememelisiniz.

TERAZİ: Dış görünümünüzü sürekli disiplin altında tutmaya çalışmanız ve içsel patlamalarınızı kendi içinde izole etmeye çalışmanız, sorunların büyümesine meydan veriyor.

AKREP: Bugün Ay'ın bulunduğu konum, evinizle ilgili düşüncelerin hakim olduğu olayların gündeme geleceğini gösteriyor.

Ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyor.

YAY: Duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi , karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istememeniz nedeniyle bencillikle suçlanabilirsiniz.

OĞLAK: Olaylara mantıklı bir yorum getirerek, çevrenize örnek olacaksınız. Temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Bazen, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.

KOVA: Ay'dan aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda daha yaratıcı yapıyor.

Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz.

BALIK: Bugün kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz.

Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın, samimi tavırlar içinde olmalısınız. Çevrenizdeki kişilerin düzenine müdahale etmek istemiyorsunuz.