KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle takışmamaya çalışmalısınız. Onların kullandıkları sözcükler sizi üzerken aklınıza gelmeyen konuları da düşünmenize neden olacaktır.

Canınız sıkılabilir.

BOĞA: Dengeli ve mantıklı olacaksınız. Yeni projeler ve yeni fikirler doğrultusunda, değişik organizasyonlar ortaya çıkarken, kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler olacak.

İKİZLER: Önceden paye verdiğiniz kişinin artık sizin için önem teşkil etmediğini görmek sizi garip bir duygusallığa da sürükleyebilir.

Yaşamın tadını çıkartın. Kendinizi şımartın, hayatın zevklerine varın.

YENGEÇ: Tanıştığınız kişilere dikkat edin. Biriyle özel duygular paylaşabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız.

Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz.

Oysa, enerji yüklüler.

ASLAN: Güçlü duyguların sizi yakmasına izin vermemelisiniz. Karşı cinsle birlikte yapacağınız çalışmalarda kendinizi daha da güçlü hissedecek ve takdir edilmeniz hoşunuza gidecek.

BAŞAK: Eski hatalarınızın, sizi rahatsız etmesini engellemek sizin elinizde. Riskler konusunda temkinli davranmalısınız. Yeteneklerinizi baskı altında tutmadan, gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız.

TERAZİ: Farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor fakat, duruma hakim oluyorsunuz.

İnsanlar sizden etkilenirken, karşı çıkamıyorlar.

Siz tutku ve aşk insanısınız.

İhtiraslı aşklarınız dillere destandır.

AKREP: Yaşam kalitenizi arttırma konusunda gösterdiğiniz olumlu çaba sonuç veriyor.

Üst düzeyde kişilerle görüşmeleriniz olacak ve fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

YAY: Artık fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceksiniz. Karasızlık çektiğiniz anlarda arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız.

Yaptığınız her işi ses getirirken, sabırlı davranışlarınız takdir görecek.

OĞLAK: Bugün haksızlıklar konusunda adaletli davranışlarınız ve önemli arkadaşlarınızın gizli destekleri birleşecek. Ortaya yepyeni şekillerde size yeni pozisyon kazandıracak çalışmalar çıkacak.

KOVA: Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını da beraberinde getirecek.

Bugün özellikle huzursuz bir kişilik sergileyebilirsiniz. İletişim konusunda oldukça başarılı işler çıkaracaksınız.

BALIK: Partnerinizin sizden düşüncelerini veya sizin bazı sırlarınızın olabileceğinizi düşünmeye başlayacaksınız. Kendinize dönük davranırsanız, duygusal kayıplar yaşayabilirsiniz.