KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle takışmamaya çalışmalısınız. Onların kullandıkları sözcükler sizi üzerken aklınıza gelmeyen konuları da düşünmenize neden olacaktır.
Canınız sıkılabilir.
BOĞA: Dengeli ve mantıklı olacaksınız. Yeni projeler ve yeni fikirler doğrultusunda, değişik organizasyonlar ortaya çıkarken, kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler olacak.
İKİZLER: Önceden paye verdiğiniz kişinin artık sizin için önem teşkil etmediğini görmek sizi garip bir duygusallığa da sürükleyebilir.
Yaşamın tadını çıkartın. Kendinizi şımartın, hayatın zevklerine varın.
YENGEÇ: Tanıştığınız kişilere dikkat edin. Biriyle özel duygular paylaşabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız.
Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz.
Oysa, enerji yüklüler.
ASLAN: Güçlü duyguların sizi yakmasına izin vermemelisiniz. Karşı cinsle birlikte yapacağınız çalışmalarda kendinizi daha da güçlü hissedecek ve takdir edilmeniz hoşunuza gidecek.
BAŞAK: Eski hatalarınızın, sizi rahatsız etmesini engellemek sizin elinizde. Riskler konusunda temkinli davranmalısınız. Yeteneklerinizi baskı altında tutmadan, gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız.
TERAZİ: Farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor fakat, duruma hakim oluyorsunuz.
İnsanlar sizden etkilenirken, karşı çıkamıyorlar.
Siz tutku ve aşk insanısınız.
İhtiraslı aşklarınız dillere destandır.
AKREP: Yaşam kalitenizi arttırma konusunda gösterdiğiniz olumlu çaba sonuç veriyor.
Üst düzeyde kişilerle görüşmeleriniz olacak ve fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.
YAY: Artık fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceksiniz. Karasızlık çektiğiniz anlarda arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız.
Yaptığınız her işi ses getirirken, sabırlı davranışlarınız takdir görecek.
OĞLAK: Bugün haksızlıklar konusunda adaletli davranışlarınız ve önemli arkadaşlarınızın gizli destekleri birleşecek. Ortaya yepyeni şekillerde size yeni pozisyon kazandıracak çalışmalar çıkacak.
KOVA: Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını da beraberinde getirecek.
Bugün özellikle huzursuz bir kişilik sergileyebilirsiniz. İletişim konusunda oldukça başarılı işler çıkaracaksınız.
BALIK: Partnerinizin sizden düşüncelerini veya sizin bazı sırlarınızın olabileceğinizi düşünmeye başlayacaksınız. Kendinize dönük davranırsanız, duygusal kayıplar yaşayabilirsiniz.